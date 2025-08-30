Момент убийства Андрея Парубия во Львове попал на камеры наблюдения. Видео

В сети появилось видео убийства действующего народного депутата и бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Это произошло 30 августа на улице Академика Евремова во Львове.

По словам источников OBOZ.UA, убийцей мог быть человек, одетый как курьер службы доставки. Он подошел к Парубию, сделал восемь выстрелов и скрылся с места преступления.

На видео видно, как человек в шортах и футболке движется со спортивной сумкой по тротуару на одной из улиц города Львов. Неподалеку стоял человек в шлеме, черной одежде и с сумкой для доставки заказов, который начал двигаться за целью, поднимая вверх руку, будто там оружие.

На фото, которые опубликовали в Офисе генпрокурора, видно, что погибший в темных шортах и футболке, а рядом лежит сумка.

Заметим, что на видео создается впечатление, будто камера наблюдения движется за Парубием, но на самом деле это движение телефона, который снимает с экрана.

Что предшествовало

В субботу, 30 августа, на улице Академика Ефремова во Львове произошла стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. В городе объявили спецоперацию "Сирена" для задержания убийцы.

В Национальной полиции сообщили, что около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе города. Предполагаемый нападающий был на электровелосипеде, в шлеме и с курьерской сумкой. На месте убийства нашли семь гильз, но выстрелов, как рассказали источники, было восемь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие. Многие украинцы связывают это преступление с последовательной государственнической позицией политика, его проукраинской деятельностью и неизменным противодействием российской агрессии. Москва годами ненавидела его как одного из создателей государства современной Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал резонансное убийство во Львове, жертвой которого стал Андрей Парубий. Глава государства подтвердил информацию о его гибели, а также отметил, что правоохранительные органы привлекли все силы для установления обстоятельств преступления и поиска убийцы.

Чем был известен Андрей Парубий

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде на Львовщине. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского университета.

В 2001 году получил научную степень по политологии и социологии во Львовской политехнике.

Еще в советское время Парубий участвовал в движении за независимость Украины, в 1988 году возглавил националистическую молодежную организацию – общество "Наследие".

В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), которую в 2004 году переименовали во Всеукраинское объединение "Свобода".

В 1998-2004 годах Парубий возглавлял ее парамилитарное крыло – "Патриот Украины", после чего вышел из этих структур.

С 2002 года – депутат, заместитель председателя Львовского областного совета.

Был участником Оранжевой революции 2004 года.

В 2007 году Парубий был избран в Верховную Раду от блока "Наша Украина — Народная самооборона", впоследствии – депутат от "Батькивщины".

В 2013-2014 годах был комендантом Евромайдана, координатором волонтерских подразделений безопасности.

После подписания Януковичем и лидерами оппозиции соглашения об урегулировании политического кризиса в ночь с 21 февраля на 22 февраля отряды Самообороны под руководством Парубия взяли под контроль правительственный квартал в Киеве.

В июне 2014 года стал секретарем СНБО, но подал в отставку уже в августе того же года, заявив, что считает неприемлемым комментировать такое решение во время войны.

Позже Парубий объяснил свою отставку разногласиями с тогдашним президентом Петром Порошенко. В частности, по данным СМИ, он критиковал мирный план Порошенко, считая его бесперспективным.

В сентябре 2014 года – соучредитель партии "Народный фронт", в парламенте как депутат, затем – заместитель председателя.

А с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был председателем Верховной Рады.

В 2019 году был избран в парламент от партии "Европейская Солидарность".

В июле 2024 года в Шевченковском суде Киева Парубий поддержал обвиняемого полковника ВСУ Романа Червинского.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года Андрей Парубий рассказал, как принимались скандальные Харьковские соглашения. Он отметил, что те, кто 15 лет назад вопреки национальным интересам поддержал предательские договоренности, сегодня снова голосуют в зале парламента.

