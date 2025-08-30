Повторилась история с Фарион: появилась важная деталь относительно убийства Парубия

Предполагаемый убийца Андрея Парубия несколько дней подряд следил за политиком. Человек, одетый как курьер, приезжал под дом № 47 на улице Ефремова во Львове. Несмотря на жару, киллер был в куртке и шлеме.

Об этом рассказал львовский журналист Николай Савельев, ссылаясь на источники. "Киллер в шлеме Glovo уже несколько дней подряд приезжал и дежурил под дом 47. Несмотря на жару, постоянно был в куртке и в шлеме", – написал он в Facebook.

Выстрелы были приглушенными

Журналист добавил, что, по словам источника, в Парубия стреляли четыре раза.

Все были приглушенными. Между первым и тремя последующими прошло около двух-трех секунд.

Киллер попал в грудную клетку политика.

В сети напомнили, что убийство Парубия напоминает убийство украинского языковеда и бывшего депутата Рады Ирины Фарион, которое было совершено год назад также во Львове.

Киллер так же перед убийством приезжал к дому Фарион и следил за ней.

Он так же был одет не по погоде: несмотря на летнюю жару был в кофте с длинными рукавами, черных спортивных штанах и в красных перчатках.

Во Львове введен план-перехват "Сирена"

В полиции рассказали, что сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова получили около полудня в субботу, 30 августа. Пострадавший погиб еще до приезда скорой.

Во Львове объявили спецоперацию "Сирена". Предполагаемый убийца передвигался на электровелосипеде, СМИ опубликовали его фото.

Для поиска стрелка задействованы все необходимые силы и средства, заявил президент Владимир Зеленский.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

19 июля 2024 года во Львове стреляли в Ирину Фарион, она умерла в больнице. Следствие не исключало, что в деле есть "российский след".

Через несколько дней в Днепре полиция задержала подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко.

В ходе расследования ему было инкриминировано умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263).

В полиции заявили, что Зинченко мог готовить новые убийства. Фарион он выбрал первой целью, потому что она была наиболее беззащитной.

Как сообщал OBOZ.UA, Зинченко признался сокамернику, что убил Фарион. Он рассказал, что сделал это из-за ее высказываний относительно русскоязычных украинцев. Запись разговора представили в суде 22 августа, а сам Зинченко заявил, что он все это говорил "под давлением", чтобы "от него отцепились".

