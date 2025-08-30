'Это кровавая работа спецслужб РФ': что говорят в Украине об убийстве Парубия во Львове

В субботу, 30 августа, во Львове застрелили действующего народного депутата, бывшего секретаря СНБО и экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Украинские политики, общественные деятели отреагировали на его смерть и выразили соболезнования семье погибшего.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Он выразил соболезнования родным и близким.

"Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", – сказал глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в действующем составе парламента Парубий работал в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он оставался последовательным защитником Украины, ее государственности и суверенитета.

"Убийство украинского парламентария – это вызов государству. Виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Большая потеря для всей Украины..." – отметил он.

Новость дополняется...