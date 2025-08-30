Во Львове убили Андрея Парубия: киллер произвел семь выстрелов и скрылся

Во Львове на улице Евремова днем 30 августа раздалась стрельба. В результате полученных травм на месте погиб бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий.

Видео дня

В Национальной полиции информировали, что около полудня в субботу поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах сообщили, что был убит Парубий, а убийцей был курьер, который произвел пять выстрелов.

Руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий впоследствии официально подтвердил убийство Андрея Парубия.

Что известно об убийстве

В полиции информировали, что на линию 102 около полудня поступило сообщение о стрельбе.

В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства. Имя погибшего человека в полиции не назвали.

"Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения", –говорится в сообщении.

К раскрытию и расследованию привлекаются следственно-оперативные группы полиции, СБУ и другие необходимые органы.

"Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством", – заявили в Нацполиции.

По словам источников OBOZ.UA, убийцей был человек, одетый как курьер службы доставки. Он подошел к Парубию, сделал несколько выстрелов и скрылся с места преступления.

Предполагаемый нападавший был на электровелосипеде. На месте убийства нашли семь гильз, сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники.

Парубий умер до приезда скорой

По словам Козицкого, Андрей Парубий умер на месте стрельбы до приезда медиков.

Стрелка разыскивают, задействованы все профильные службы, сообщил руководитель ОВА и выразил соболезнования семье погибшего.

На убийство политика отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", – написал он в официальном Telegram-канале.

Глава государства добавил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Мэр Львова Андрей Садовый также отреагировал на убийство Парубия.

"Ужасное известие для Львова об убийстве Андрея Парубия. Мои искренние соболезнования родным и близким. Сегодня самое важное – чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест", – заявил он.

Городской голова также призвал журналистов "с пониманием отнестись и не обращаться за дополнительными комментариями".

"Сейчас должны работать и комментировать правоохранители. Светлая Память Андрею", – говорится в заметке.

Между тем СМИ опубликовали фото вероятного подозреваемого.

Чем был известен Андрей Парубий

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде на Львовщине. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского университета.

В 2001 году получил научную степень по политологии и социологии во Львовской политехнике.

Еще в советское время Парубий участвовал в движении за независимость Украины, в 1988 году возглавил националистическую молодежную организацию – общество "Спадщина".

В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), которую в 2004 году переименовали во Всеукраинское объединение "Свобода".

В 1998–2004 годах Парубий возглавлял ее парамилитарное крыло – "Патриот Украины", после чего вышел из этих структур.

С 2002 года – депутат, заместитель председателя Львовского областного совета.

Был участником Оранжевой революции 2004 года.

В 2007 году Парубий был избран в Верховную Раду от блока "Наша Украина — Народная самооборона", впоследствии – депутат от "Батькивщины".

В 2013-2014 годах был комендантом Евромайдана, координатором волонтерских подразделений безопасности.

После подписания Януковичем и лидерами оппозиции соглашения об урегулировании политического кризиса в ночь с 21 февраля на 22 февраля отряды Самообороны под руководством Парубия взяли под контроль правительственный квартал в Киеве.

В июне 2014 года стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), но подал в отставку уже в августе того же года, аргументируя решение нежеланием комментировать во время войны.

В сентябре 2014 года – соучредитель партии "Народный фронт", в парламенте как депутат, затем – заместитель председателя.

А с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был председателем Верховной Рады.

В 2019 году был избран в парламент от партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года Андрей Парубий рассказал, как принимались скандальные Харьковские соглашения. Он отметил, что те, кто 15 лет назад вопреки национальным интересам поддержал предательские договоренности, сегодня снова голосуют в зале парламента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!