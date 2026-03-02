В энергетике Украины разоблачили новую схему на 68 млн грн: подсанкционному бизнесмену платили космическую зарплату

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая позволила разворовать почти 68 млн грн бюджетных средств. Подсанкционный бизнесмен и топ-менеджеры областной энергокомпании присваивали государственные деньги через фиктивное трудоустройство с зарплатой 1,5 млн грн в месяц.

Видео дня

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что злоумышленники "зарабатывали" на хищении средств энергопредприятия, которое является частично государственной собственностью(25% акций находятся в государственной собственности Министерства энергетики Украины).

Результаты расследования

В 2020-2024 годах подсанкционный бизнесмен, находясь за границей, организовал преступную схему, к которой привлек топ-менеджмент подконтрольного энергораспределительного предприятия в одной из областей Украины , конечный бенефициарным владельцем которого он был.

, конечный бенефициарным владельцем которого он был. Участники создали для фигуранта фиктивную должность советника председателя правления предприятия , которое поставляет электроэнергию от магистральных сетей до конечных потребителей.

, которое поставляет электроэнергию от магистральных сетей до конечных потребителей. Ему установили ежемесячную зарплату в размере 1,5 млн грн – это в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму заработной платы в энергокомпаниях, установленные Нацкомиссией по госрегулированию в сферах энергетики.

– это в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму заработной платы в энергокомпаниях, установленные Нацкомиссией по госрегулированию в сферах энергетики. Чтобы подсанкционный бизнесмен "не перегружался" на работе, участники сделки установили ему трудовой график продолжительностью всего 4 часа в неделю .

. По такой схеме фигурант обходил санкции на вывод капитала с предприятий энергетического сектора Украины.

Такая схема стала источником нелегальных поступлений около 68 млн грн.

Процессуальные действия

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

подсанкционному бизнесмену заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

(организация присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой); бывшему и действующему руководителю предприятия, а также его финансовому директору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, поэтому в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. К тому же, поскольку организатор сделки находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывшего и.о. гендиректора комбината Госрезерва Украины заподозрили в хищении 36 млн грн бюджетных средств. Экс-чиновник и двое его соучастников создали коррупционную схему, которая заключалась в незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!