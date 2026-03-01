Официально. WBC принял неожиданное решение по бою Усик – Верхувен

Всемирный боксерский совет (WBC) неожиданно передумал и официально разрешил Александру Усику провести добровольную защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе против Рико Верхувена. Еще утром 1 марта WBC не давал бою статус чемпионского и заявлял, что встреча с 36-летним нидерландским экс-кикбоксером будет иметь формат специального события.

Всемирному боксерскому совету на 63-й ежегодной конвенции в Бангкоке поступило обращение с просьбой утвердить бой Усик – Верхувен в этом статусе, и совет поддержал его.

В заявлении WBC подчеркивается активность украинского боксера в последние годы. Указано, что Усик дважды победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, сохранив непобежденный рекорд, а его выступления названы беспрецедентными для тяжелого веса.

Отдельно отмечены достижения Верхувена. Он выступает на высоком уровне в кикбоксинге с 2005 года, провел 76 профессиональных поединков и недавно освободил титул чемпиона Glory в тяжелом весе, оставаясь непобежденным на протяжении 11 лет.

В документе указано, что переход из кикбоксинга в бокс не является исключительным случаем: спортсмены из муай-тай уже переходили в профессиональный бокс и боролись за титулы WBC на ранних этапах карьеры. Подчеркивается, что принятое решение соответствует правилам организации.

Также сообщается, что бой планируется провести у пирамид Египта. В заявлении добавлено, что о таком месте проведения мечтали многие, включая бывшего президента WBC Хосе Сулеймана.

Как сообщал OBOZ.UA, свой следующий поединок Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой по правилам бокса, который получил название "Glory in Giza", официально состоится 23 мая в египетской Гизе.

Накануне ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, сделал прогноз на эту схватку.

