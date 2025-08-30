Личность убийцы Парубия еще не установили, рассматривается российский след – полиция

Правоохранители рассматривают различные версии убийства Андрея Парубия во Львове. Среди них – российский след.

Об этом сообщили на брифинге Национальной полиции 30 августа. По словам правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в 11:37 утра субботы.

Что установило расследование

В погибшего выстрелили около восьми раз из огнестрельного короткоствольного оружия.

"Сегодня в 11 часов 37 минут на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба. Немедленно по этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неустановленное лицо произвело около восьми выстрелов из огнестрельного оружия", – сказал глава полиции области Александр Шляховский.

Он сообщил, что сейчас изучаются вопросы относительно того угрожали ли Парубию и были ли у него самого подозрения.

Личность преступника и примененное оружие еще не установлено, в то же время известно, что преступление очень тщательно планировалось.

Неясно, был ли он любителем или профессионалом в стрельбе.

Расследование совместно ведут полиция, Служба безопасности Украины и прокуратура.

Говоря об опубликованном в Telegram-каналах видео с моментом убийства Парубия, руководитель Львовской облпрокуратуры Николай Мерет сказал, что сейчас подготовлены материалы по незаконной утечке материалов.

В рамках отдельного производства будет дана оценка действиям человека, который мог быть причастен к утечке информации с камеры видеонаблюдения.

При этом прокуратура не располагает сведениями относительно того, связано ли убийство украинского языковеда Ирины Фарион с убийством Андрея Парубия.

Среди ряда версий, которые рассматриваются, в частности есть политический мотив и вероятная причастность России.

