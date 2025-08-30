Личность убийцы Парубия еще не установили, рассматривается российский след – полиция
Правоохранители рассматривают различные версии убийства Андрея Парубия во Львове. Среди них – российский след.
Об этом сообщили на брифинге Национальной полиции 30 августа. По словам правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в 11:37 утра субботы.
Что установило расследование
В погибшего выстрелили около восьми раз из огнестрельного короткоствольного оружия.
"Сегодня в 11 часов 37 минут на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба. Немедленно по этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неустановленное лицо произвело около восьми выстрелов из огнестрельного оружия", – сказал глава полиции области Александр Шляховский.
Он сообщил, что сейчас изучаются вопросы относительно того угрожали ли Парубию и были ли у него самого подозрения.
Личность преступника и примененное оружие еще не установлено, в то же время известно, что преступление очень тщательно планировалось.
Неясно, был ли он любителем или профессионалом в стрельбе.
Расследование совместно ведут полиция, Служба безопасности Украины и прокуратура.
Говоря об опубликованном в Telegram-каналах видео с моментом убийства Парубия, руководитель Львовской облпрокуратуры Николай Мерет сказал, что сейчас подготовлены материалы по незаконной утечке материалов.
В рамках отдельного производства будет дана оценка действиям человека, который мог быть причастен к утечке информации с камеры видеонаблюдения.
При этом прокуратура не располагает сведениями относительно того, связано ли убийство украинского языковеда Ирины Фарион с убийством Андрея Парубия.
Среди ряда версий, которые рассматриваются, в частности есть политический мотив и вероятная причастность России.
Дополняется...