Вынужден отметить, что после известных событий на Иранщине позиция Трампа, почему-то до сих пор позволяющего Пуйлу жить именно на этом свете, выглядит весьма непонятной.

Для кардинального решения Директором мира аналогичного Хам.-вопроса результативно вмешались нетаньяхуисты и два саудовских брата - наследный принц и министр обороны.

Касательно же нашей (и заодно мировой) похожей проблемы имеется определённая надежда на Меланию Трамп, а также на мою любимую лучшую в мире "фашисточку" Джорджу Мелони, ибо Шеф их воспринимает.

А ещё у меня есть личная надежда на Дмитрия Медведева, брутально и оскорбительно обозвавшего Трампа "миротворцем". Дяденька Трамп, они там в Мордоре Вас не уважают! Они там над Вами, простите, иронизируют.

А их Небздя сказал на Вас в ООН, что Вы ножом в спину уничтожаете неудобных! Он так, собака, намекает, что Пуйло, получается, для Вас удобно!

Они там все по очереди над Вами насмехаются!

Выепштейните их, пожалуйста!