Лучшие цветочные локации Европы: куда поехать за фантастическими фото

Европа поражает не только архитектурой и историей, но и роскошными цветочными пейзажами, которые меняются вместе с временами года. От лавандовых полей Прованса до тюльпановых волн Нидерландов – каждый сезон имеет свой аромат и цвет. Путешествие во время цветения – это возможность увидеть знакомые страны по-новому, через призму природы.

Видео дня

Цветы создают атмосферу, которую невозможно передать никакими фотографиями – ее нужно почувствовать. Эксперты Lonely Planet обнародовали рейтинг лучших мест Европы, где стоит спланировать цветочное путешествие.

Валансоль, Франция

Когда ехать: середина июня – середина июля

Плато Валансоль в Провансе превращается летом в бескрайний фиолетовый ковер. Лаванда разливается волнами между холмами, а воздух наполняется сладким ароматом и жужжанием пчел.

В июле деревня Валансоль празднует сезон цветения фестивалями и ярмарками. Можно посетить лавандовые дистиллерии, приобрести натуральные масла и сушеные букеты. Лучший способ исследовать регион – пешком, на велосипеде или устроить пикник с местным медом и козьим сыром.

Валь д'Орча, Италия

Когда ехать: апрель–май (маки), июль–август (подсолнухи)

Тосканский Валь д'Орча, внесенный в список ЮНЕСКО, славится живописными холмами. Весной поля покрываются красными маками, а летом – бескрайними подсолнухами.

Среди кипарисовых аллей разбросаны средневековые городки Пьенца, Монтикьелло и Сан-Квирико-д'Орча. Лучшее время для фото – золотой час перед заходом солнца. Для медленного туризма идеально подойдет велопутешествие по сельским дорогам.

Леса Великобритании

Когда ехать: середина апреля – конец мая

Весной древние леса Британии покрываются синими колокольчиками (bluebells). Эти нежные цветы создают фиолетово-голубую дымку между дубами и буками. Особенно известны леса Эссекса, поместье Эшридж в Гартфордшире и долина Вай.

Атмосфера здесь почти мифическая – по легендам, колокольчики связаны со сказочными существами. Прогулки по деревянным тропинкам превращаются в настоящую весеннюю медитацию.

Долина Херте, Испания

Когда ехать: середина марта – начало апреля

Более двух миллионов вишневых деревьев покрывают долину Херте белым цветом всего на 10 дней. Это одно из самых красивых весенних явлений Европы. Во время фестиваля Fiesta del Cerezo en Flor проводят ярмарки, концерты и гастрономические мероприятия. Местные маленькие черешни Picota созревают позже, в мае–июне. Лучше всего исследовать долину автомобилем, двигаясь кольцевым маршрутом.

Дельта Дуная, Румыния

Когда ехать: июнь – август

Дельта Дуная – дикая природная жемчужина, где среди камышей и каналов цветут белые и желтые кувшинки. Здесь можно совместить созерцание цветов с наблюдением за пеликанами и цаплями. Самая удобная база – город Тулча, откуда стартуют лодочные туры. Особенно живописный канал Меджару с плавучими островами. Это идеальное место для любителей природы и фотоохотников.

Болленстрек, Нидерланды

Когда ехать: середина марта – середина мая

Весной регион Болленстрек превращается в пестрый ковер из тюльпанов. Главная звезда – парк Кекенгоф, где расцветают более 7 миллионов цветов. Кроме тюльпанов, здесь можно увидеть гиацинты и нарциссы. Лучше всего исследовать окрестности на велосипеде. Для меньшего количества туристов стоит приходить рано утром или ближе к вечеру.

Пьяно-Гранде, Умбрия, Италия

Когда ехать: май – июль июль

Плато Пьяно-Гранде в Национальном парке Монти-Сибиллини каждое лето покрывается разноцветными полевыми цветами. Маки, васильки, ромашки и крокусы создают настоящую "фиоритуру" – природный цветочный фестиваль. Рядом расположена деревня Кастеллуччо-ди-Норча, откуда удобно начинать пешие маршруты. Это место привлекает фотографов со всего мира.

Казанлык, Болгария

Когда ехать: середина мая – середина июня

Долина роз в Болгарии производит около двух третей мирового розового масла. В период цветения воздух наполняется густым ароматом миллионов лепестков. В городе Казанлык проходит Фестиваль роз с парадами, народными танцами и выборами "Королевы роз". Здесь можно посетить Музей розы и узнать больше о традициях сбора и перегонки лепестков. Лучшие фото получаются на рассвете или в лучах вечернего солнца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой европейский город признали лучшим направлением для летнего отпуска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.