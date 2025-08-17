'Мне плевать на всех': жена полковника Нацполиции Елхина хамовито отреагировала на скандал вокруг элитного имущества и машины

Жена полковника департамента стратегических расследований Национальной полиции Алексея Елхина, Мария, вызывающе отреагировала на скандал относительно элитного имущества и автомобиля, который разгорелся в начале июля. По ее словам, ей безразлично мнение окружающих, ведь она "живет свою лучшую жизнь".

Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Евгений Шульгат. Он подчеркнул, что в самом расследовании упоминалось о шикарном имении за 750 тысяч долларов, и Mercedes-Benz G класса за более чем 200 тысяч долларов, записанные на сомнительные компании.

Позиция Елхиной

"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на все, кому надо я показала (средний палец) и до свидания! До свидания телевидение!" Так жена полицейского, полковника Алексея Елхина – Мария – реагирует на факты выявленные hromadske относительно элитного имущества в пользовании семьи. Правда, из контекста разговора не до конца понятно: это она адресует редакции или украинцам, которые комментировали состояние Елхиных в соцсетях", – говорится в сообщении Евгения Шульгата.

Также в своей персональной программе, где Елхина является ведущей, она высокомерно выразилась о людях, которые не имеют заоблачного состояния.

"Но больше всего мне запомнилась ее цитата: "Моя любимая пословица, ну не пословица ли, хр*н его знает, может я это из села привезла – слабый скот на убой", – это женщина говорит в отношении людей, которые не смогли "правильно" устроиться в жизни. Очень интересная позиция жены полицейского. И это одновременно с тем, что ее возмущают комментаторы нашего расследования, пишущие о "расстреле за коррупцию", – написал журналист.

Он отметил, что не хотел бы обвинять Марию Елхину в двойных стандартах, однако отметил необходимость обсудить приобретение для семьи Елхиных "гелика" сомнительной компанией, дом стоимостью 750 тысяч долларов, который Елхин не задекларировал, а также ее работу в налоговой сфере. Поскольку именно этой "работой", которая странным образом появилась незадолго до выхода журналистского расследования, Елхин объяснял происхождение состояния своей семьи.

"Но почему-то на эти темы Мария Елхина не хочет общаться. Интересно почему?" – подчеркнул Шульгат.

Что предшествовало

В начале июля в ходе расследования, у родственников Алексея Елхина были обнаружены автомобили и десятки объектов недвижимости. Ценная собственность оформлена на жену и мать правоохранителя. Однако несмотря на доходы его жены, значительно превышающие его собственные, эта собственность была им не по карману.

К тому же Мария Елхина арендует Mercedes-Benz G класса 2023 года выпуска и имеет собственное авто – это Audi A6 2018 года. А вот ее свекровь Ирина Елхина имеет небольшой элитный автопарк, в который входят: Audi A6 (2018 год) ориентировочной стоимостью $40 тыс., LEXUS LX 600 (2022 год) – $125 тыс., INFINITY QX50 (2018 год) – $25 тыс.

Живут супруги Елхины в окрестностях Киева, где они имеют роскошный особняк площадью почти 455 квадратов с бассейном и домом поменьше на территории.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине взыскали в доход государства дорогое авто и квартиру патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции. Суд признал, что правоохранитель и его жена не имели средств для приобретения имущества стоимостью 7,8 млн. По информации журналистов речь идет об инспекторе сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 Игоре Заброде.

