Суд отправил под домашний арест детектива НАБУ, которого обвиняют в сотрудничестве с российской ФСБ

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для детектива НАБУ Виктора Гусарова. Его подозревают в передаче секретной информации российской ФСБ.

Отныне Гусаров будет находиться под домашним арестом вместо содержания под стражей. Об этом сообщает "Суспільне".

Суд постановил, что сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Гусаров будет находиться под домашним арестом как минимум до 21 января 2026 года, сообщила его адвокат Елена Сторожук.

Подозреваемый содержался под стражей с 22 июля 2025 года, и 16 октября суд продлил ему содержание под стражей.

Детали дела

Гусарова подозревают в передаче данных из закрытой базы МВД АРМОР в период с 2012 по 2015 годы Дмитрию Иванцову – охраннику президента-беглеца Виктора Януковича и бывшему сотруднику Управления государственной службы охраны.

Следствие утверждает, что Гусаров знал о побеге Иванцова во временно оккупированный Крым в 2014 году, но все равно передавал ему секретные данные.

Сам Гусаров признал факт передачи информации, однако настаивает, что не знал о пребывании Иванцова в Крыму.

Напомним, Киевский апелляционный суд в среду, 3 декабря освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Детектив находился в составе группы, которая документировали злоупотребления в операции "Мидас".

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ заявили, что дело Магамедрасулова передали в Государственное бюро расследований. Парламентский Комитет по вопросам антикоррупционной политики во время заседания так и не получил ответа на вопрос когда и на каких основаниях дело детектива передали в этот орган.

