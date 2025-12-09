СБУ и Нацполиция задержали иностранцев, которые по заказу РФ занимались поджогами на западе Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали еще двух иностранцев, которые при содействии российского ГРУ занимались поджогами в западных регионах нашего государства. Злоумышленниками оказались 27-летние мужчины, которые являются гражданами соседней европейской страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 9 декабря. Фигурантам грозит до 12 лет ограничения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые по заказу РФ совершали поджоги на Буковине", – говорится в сообщении.

Подробности дела

Расследование установило, что злоумышленники с помощью легковоспламеняющейся смеси сожгли административное здание в одном из районов Черновицкой области. Впоследствии иностранцам было поручено продолжать серию поджогов с целью дестабилизации общественно-политической ситуации на западе Украины.

СБУ задержала агентов во время проведения разведки вблизи сельсовета в Ивано-Франковской области.

По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российских спецслужб, еще находясь за пределами Украины. Один из задержанных был завербован через Telegram-канал, где публиковал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Позже агент привлек к работе своего знакомого, и после вербовки обоих отправили в Украину для выполнения задач. Сначала они остановились в гостинице на окраине Черновцов, а на следующий день совершили поджог, зафиксировали его на камеру и доложили куратору от российского ГРУ.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за террористический акт, совершенный путем поджога с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и нанесения значительного имущественного ущерба по предварительному сговору группой лиц.

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

