'Он носитель информации': Коломойский в суде рассказал новые подробности якобы покушения на Миндича в Израиле

Украинский олигарх и фигурант нескольких уголовных дел Игорь Коломойский заявил, что в покушении на Тимура Миндича, есть "украинский след". Он утверждает, что нападавший на фигуранта дела "Мидас" якобы получил оружие в посольстве Украины в Израиле.

Новые подробности покушения на Миндича Игорь Коломойский рассказал журналистам перед заседанием суда в четверг, 11 декабря. Он отметил, что делом о покушении занимается служба внутренней безопасности Израиля.

"В покушении на Миндича есть украинский след. Ну прямой. Ну если человек получил в украинском посольстве оружие, которое у него потом изъяли?" – сказал бизнесмен журналистам.

По словам Коломойского, об этом признался один из нападавших. Олигарх рассказал, что по делу о покушении на Миндича задержаны двое украинцев-"фрилансеров". Они прибыли в Израиль полтора года назад за временной защитой, после чего их якобы завербовали в посольстве Украины. "Но точно не СБУ и не ГУР. В посольстве всегда есть представитель службы внешней разведки", – добавил олигарх.

"Это украинские граждане, которые приехали в Израиль. В посольстве их завербовали, дали им пистолет Макарова", – заявил Коломойский.

Он считает, что на Миндича совершили покушение из-за информации, которой тот владеет.

"Миндич занимался серьезным бизнесом, когда есть такие деньги, всегда есть опасность. Он носитель информации", – сказал бизнесмен.

Коломойский также утверждает, что "украинская и израильская стороны попытаются замять ситуацию".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 декабря Коломойский в зале суда заявил, что на Миндича, который находится в Израиле, 28 ноября пытались совершить покушение. По его словам, преступники по ошибке попали в подсобное помещение, а не в дом Миндича, из-за чего попытка покушения не удалась.