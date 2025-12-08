'Подобные действия не имеют оправданий': Нацполиция установила личности четырех участников нападения на ансамбль 'Гуцулия'

Правоохранители установили четырех человек, которые напали на участников ансамбля "Гуцулия" на АЗС в Шептицком на Львовщине. Троим уже объявлены подозрения; еще один, по состоянию на вечер 8 декабря, скрывался.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он уточнил, что в хулиганстве, совершенном группой лиц, подозреваются юные парни: двум по 21 году, другим 17 и 18 лет.

Вероятно, скрывается несовершеннолетний участник правонарушения, поскольку Клименко заявил, что сообщение о подозрении в процессуальном порядке вручено отцу фигуранта.

Одному из юношей суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других хулиганов.

"Относительно действий полицейских Управления полиции охраны, которые прибыли на место происшествия: по данному факту работает Главная инспекция. Ожидаю доклада руководства Нацполиции по заключению служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений", – добавил Клименко.

"Поступок этих юношей – это нападение на людей. Это – преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание", – подытожил министр.

Львовская областная прокуратура в свою очередь прокомментировала якобы причастность к ведомству одного из родителей участников события.

"Эта информация не соответствует действительности. Для уточнения мы связались с представительницей Национального академического гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия", которую цитируют как источник. Выяснилось, что ее предположение возникло после звонка отца несовершеннолетней в редакцию с требованием удалить видео с участием его дочери. Поскольку мужчина заявил о возможном обращении в суд, был сделан вывод о его профессии", – объяснила пресс-служба.

В прокуратуре проверили кадровые и регистрационные данные и подтвердили: ни один из родителей фигурантов не работает в органах прокуратуры Львовской области и не имеет к ней отношения.

Что предшествовало

В ночь на 7 декабря на Львовщине произошел резонансный инцидент с артистами "Гуцулии". Когда они возвращались из гастрольного тура по странам Европы и остановились на автозаправке в городе Шептицкий, группа агрессивно настроенных молодых людей напала на участников коллектива.

Пострадали водитель и несколько артистов: зафиксированы перелом со смещением, сотрясение мозга, сломанные носы, многочисленные ушибы, травмы ребер. Администраторшу ансамбля, по словам свидетелей, толкнули и бросили на асфальт.

В "Гуцулии" утверждают, что нападавших сразу не задержали, а полицейские, несмотря на нецензурную брань и агрессию со стороны нарушителей, общались с ними без активных действий. Это и стало одним из ключевых триггеров общественного возмущения.

Видео, снятые на месте инцидента:

Как писал OBOZ.UA, ранее в Вышгороде Киевской области задержали 17-летнего парня. Подросток, по информации следствия, после замечания ранил ножом одного прохожего, а другого – жестоко избил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!