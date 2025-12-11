Графики по всей Украине: объявлен режим отключений электроэнергии на 12 декабря
В пятницу, 12 декабря, по всей Украине для бытовых потребителей будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. "Укрэнерго" не раскрывает ни их объем, ни продолжительность – вероятно, из-за значительных различий в режимах применения ограничений в разных областях.
Об этом свидетельствует заявление самого "Укрэнерго", а также публикации ряда облэнерго вечером 11 декабря. Так, известно, что в некоторых регионах графики будут действовать круглосуточно, а в других отключения начнутся только в 8 утра.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.
График отключений электричества в г. Киев и Киевской области на 12 декабря
Жителям столицы будут выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7 часов подряд, а максимальное суммарное отключение за сутки составит 17 часов.
В Киевской области – очень похожее жесткое расписание отключений.
Отключение света в Днепропетровской области: на что рассчитывать
Так же сложной остается ситуация с электроэнергией на Днепропетровщине. Отключения будут круглосуточными и по 7 часов подряд.
График отключения света в Сумской области
На Сумщине отключения будут круглосуточными. При этом, по данным облэнерго, режим будет очень строгим:
- с 00:00 до 09:00 будут выключать по 3,5 очереди потребителей одновременно;
- с 09:00 до 22:00 – сразу 4 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.
Отключение электричества на Полтавщине: расписание на 12 декабря
В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:
- с 00:00 по 09:00 введут (график почасовых отключений (ГПВ) в объеме 3,5 очередей;
- с 09:00 по 22:00 – в объеме 4 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 3.5 очередей.
Как будут отключать свет во Львове и области
На Львовщине будет относительно мягкий график. Под отключение подпадают не все группы, также действие ограничений начнется только с 08:00, а ночью и рано утром обесточиваний не планируется.
Отключение электроэнергии в Ивано-Франковской области: график 12 декабря
На Прикарпатье также будет действовать смягченный режим. Отключений в некоторых группах не будет, а других потребителей будут выключать только по 1 разу в сутки и исключительно после 8 утра.
Где смотреть группу и графики в других областях
Графики могут скоро измениться
Продолжительность отключений электроэнергии для населения может сократиться уже в ближайшие выходные, то есть 13-14 декабря. Это станет возможным благодаря восстановлению энергосистемы после российских обстрелов, увеличению генерации и пересмотру списка критической инфраструктуры, заверила глава правительства Юлия Свириденко.
Что делается для уменьшения отключений:
- Принято решение о пересмотре списка критической инфраструктуры, поэтому от областных военных администраций (ОВА) ожидается фактическая оптимизация потребления электроэнергии на местах.
- Решено присоединить когенерационные установки к общей энергосети – объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, чтобы восполнить дефицит электроэнергии в сети.
- Всем министерствам и ОВА поручили обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.
Как сообщал OBOZ.UA, ноябрь 2025 года стал рекордным для Украины по объемам закупки электроэнергии за рубежом – импорт вырос на 17,2% по сравнению с октябрем и достиг максимума с начала года. В то же время экспорт тока почти прекратился, сократившись на 94,2% – это худший результат с сентября прошлого года.
