Графики по всей Украине: объявлен режим отключений электроэнергии на 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, по всей Украине для бытовых потребителей будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. "Укрэнерго" не раскрывает ни их объем, ни продолжительность – вероятно, из-за значительных различий в режимах применения ограничений в разных областях.

Об этом свидетельствует заявление самого "Укрэнерго", а также публикации ряда облэнерго вечером 11 декабря. Так, известно, что в некоторых регионах графики будут действовать круглосуточно, а в других отключения начнутся только в 8 утра.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.

График отключений электричества в г. Киев и Киевской области на 12 декабря

Жителям столицы будут выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7 часов подряд, а максимальное суммарное отключение за сутки составит 17 часов.

В Киевской области – очень похожее жесткое расписание отключений.

Отключение света в Днепропетровской области: на что рассчитывать

Так же сложной остается ситуация с электроэнергией на Днепропетровщине. Отключения будут круглосуточными и по 7 часов подряд.

График отключения света в Сумской области

На Сумщине отключения будут круглосуточными. При этом, по данным облэнерго, режим будет очень строгим:

с 00:00 до 09:00 будут выключать по 3,5 очереди потребителей одновременно;

с 09:00 до 22:00 – сразу 4 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.

Отключение электричества на Полтавщине: расписание на 12 декабря

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

с 00:00 по 09:00 введут (график почасовых отключений (ГПВ) в объеме 3,5 очередей;

с 09:00 по 22:00 – в объеме 4 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 3.5 очередей.

Как будут отключать свет во Львове и области

На Львовщине будет относительно мягкий график. Под отключение подпадают не все группы, также действие ограничений начнется только с 08:00, а ночью и рано утром обесточиваний не планируется.

Отключение электроэнергии в Ивано-Франковской области: график 12 декабря

На Прикарпатье также будет действовать смягченный режим. Отключений в некоторых группах не будет, а других потребителей будут выключать только по 1 разу в сутки и исключительно после 8 утра.

Где смотреть группу и графики в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Графики могут скоро измениться

Продолжительность отключений электроэнергии для населения может сократиться уже в ближайшие выходные, то есть 13-14 декабря. Это станет возможным благодаря восстановлению энергосистемы после российских обстрелов, увеличению генерации и пересмотру списка критической инфраструктуры, заверила глава правительства Юлия Свириденко.

Что делается для уменьшения отключений:

Принято решение о пересмотре списка критической инфраструктуры, поэтому от областных военных администраций (ОВА) ожидается фактическая оптимизация потребления электроэнергии на местах .

. Решено присоединить когенерационные установки к общей энергосети – объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, чтобы восполнить дефицит электроэнергии в сети.

– объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, чтобы восполнить дефицит электроэнергии в сети. Всем министерствам и ОВА поручили обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, ноябрь 2025 года стал рекордным для Украины по объемам закупки электроэнергии за рубежом – импорт вырос на 17,2% по сравнению с октябрем и достиг максимума с начала года. В то же время экспорт тока почти прекратился, сократившись на 94,2% – это худший результат с сентября прошлого года.

