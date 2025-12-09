Высший Совет Правосудия рассматривает жалобу на действия судьи Лычаковского суда города Львова Мармаша

В Высшем Совете Правосудия с 20 октября 2025 года находится на рассмотрении жалоба Алены Владимировны Шевцовой на действия судьи Лычаковского суда города Львова Владимира Ярославовича Мармаша. По мнению заявительницы, что также подтверждено решением Голосеевского райсуда г. Киева, судья действовал за пределами полномочий и сроков следствия в уголовном производстве.

Об этом пишет издание ua.news. Регистрация жалобы Шевцовой зафиксирована на сайте Высшего Совета Правосудия.

Судебный процесс, который вел Владимир Мармаш в стенах Лычаковского суда, длился два месяца. Во время длительного процесса судья игнорировал доказанные защитниками госпожи Шевцовой факты того, что следствие постоянно грубо нарушало процесс и права лиц, безосновательно останавливало досудебное расследование, параллельно осуществляя действия, направленные на сбор доказательств, что запрещено законом.

Несмотря на такие нарушения судья незаконно предоставил следствию право заочно (без фактического уведомления лиц о подозрении и предъявления им обвинения) направить дело в суд.

Уже значительно позже, когда дело было передано в суды, которые руководствуются требованиями закона, была дана справедливая оценка действиям следствия и признаны факты нарушения процесса и истечения сроков, о которых постоянно отмечали адвокаты в течение уголовного производства, что в свое время безосновательно проигнорировал судья Мармаш. Голосеевский районный суд Киева закрыл уголовное производство.

"Конституция Украины закрепляет, что все равны перед законом и каждое решение может стать предметом оценки компетентного органа. Следовательно, ожидаем справедливой оценки теперь уже действий самого судьи Мармаша, который позволил следствию осуществлять заочное производство в отношении Шевцовой и ее коллег в производстве, в котором легче посчитать единичные законные решения, чем перечислить те, которые нарушали права человека", – отметило издание.