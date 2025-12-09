Зарабатывали десятки тысяч долларов: в Украине разоблачили группировку, которая продавала детей за границу для усыновления. Фото

В Одесской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая занималась незаконной переправкой украинских детей за границу для дальнейшего усыновления и заработала на этом десятки тысяч долларов. По меньшей мере 25 детей стали жертвами схемы, а 13 из них уже были незаконно переданы иностранцам.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Там отмечают, что во время спецоперации правоохранители помешали переправке за границу 12 детей.

Подробности дела

Полицейские Одесской области совместно с Департаментом миграционной полиции разоблачили преступную группу, которая организовывала незаконное усыновление украинских детей иностранцами. По данным следствия, участники схемы вывозили детей-сирот и тех, которые лишены родительской опеки, несмотря на запрет на межгосударственное усыновление, который действует во время военного положения.

Чтобы провести сделку, участники схемы оформляли опеку на подставных людей, преимущественно ими были мужчины призывного возраста. Благодаря этому последние могли избежать мобилизации и беспрепятственно выезжать за границу.

Также известно, что подозреваемые использовали поддельные документы, в частности фальшивые справки о доходах и договоры аренды жилья, а также создавали видимость родственных связей через поддельные свидетельства о крещении. Кроме этого, они давили на госслужащих по делам детей, а также на военных ТЦК и СП, прикрываясь якобы связями в органах власти. Один из соучастников находился за границей и действовал под видом представителя международной благотворительной организации.

Оранизаторам удалось незаконно вывезти из Украины и передать иностранцам 13 детей. Во время спецоперации правоохранители помешали им вывезти еще 12 несовершеннолетних. За каждую реализованную схему фигуранты получали значительные средства.

По состоянию на 9 декабря двум жительницам Львова, среди которых организатор, и их сообщнику из-за рубежа сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о:

организации перемещения и передачи человека, совершенной с целью эксплуатации, в отношении несовершеннолетнего и малолетнего его опекуном и попечителем, в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, а также покушения на такое преступление (ч. 3 ст. 149 УКУ);

организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, устранением препятствий, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УКУ);

подделке официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем или другим лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы и который предоставляет права, с целью использования его другим лицом, а также изготовлении поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности, других официальных печатей, штампов или бланков с целью использования его подделывателем, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УКУ).

Также полицейские задержали двух подозреваемых. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 2 миллионов гривен. Продолжается следствие. Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура.

