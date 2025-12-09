Пытал иностранного волонтера в Мелитополе: Литва при поддержке Украины объявила подозрение российскому оккупанту. Фото

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями Литвы разоблачили еще одного российского военного, который пытал литовского волонтера во временно оккупированном Мелитополе. Его обвиняют в нарушении Женевских конвенций.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Отмечается, что преступник был разоблачен в рамках работы международной следственно-оперативной группы.

Что известно

29 октября 2025 года Украина экстрадировала в Литву пленного российского военного, который пытал литовского волонтера. Теперь установили личность его сообщника и заочно сообщили о подозрении.

Причастным к пыткам оказался гражданин РФ Рабадан Абдулганиев, старший инспектор военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

По данным следствия, он вместе с сообщником издевался над пленными, удерживаемыми в тюрьме, обустроенной оккупантами на территории захваченного аэродрома в Мелитополе. Среди пострадавших – литовский волонтер, который с начала полномасштабного вторжения помогал Силам обороны Украины.

Как установило расследование, в застенках застенка пленных закрывали в тесных металлических ящиках, душили, подвешивали за руки, били током и обливали ледяной водой на морозе.

Правоохранители Литвы заочно объявили Абдулганиеву подозрение в нарушении Женевских конвенций, а также законов и обычаев войны в соответствии со статьями 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

Поскольку приговоренный находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за военные преступления.

Как сообщал OBOZ.UA:

Журналисты-расследователи установили личность фельдшера исправительной колонии в Мордовии, который пытал украинских военнопленных. 34-летний Илья Сорокин, получивший среди заключенных прозвище "Доктор Зло", применял электрошокер, заставлял выкрикивать русские песни и отказывал в медицинской помощи военнопленным.

Следователи СБУ заочно сообщили о подозрении военному преступнику Илье Сорокину. Правоохранители квалифицировали действия "доктора зло" по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса как жестокое обращение с военнопленными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!