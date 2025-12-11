Численность ВСУ, русский язык и УПЦ МП: Зеленский пролил свет на текущие результаты переговоров

Украина после нескольких дней консультаций с европейскими союзниками передала Соединенным Штатам свой ответ на последний вариант мирного плана. В документе, в частности, говорится о численности украинской армии, которая должна быть в мирное время. Это 800 тысяч военных.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с украинскими журналистами в четверг, 11 декабря. Также глава государства ответил на вопросы о статусе русского языка и УПЦ МП.

Численность ВСУ в рамках возможного соглашения

Президент отметил, что этот пункт возможного соглашения достаточно доработан. И сейчас в нем указана "реальная численность сегодняшней армии", которая согласована с военными.

"Были разные цифры в документах. Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 или 50 тысяч? На сегодня в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, – 800 тысяч военных. Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт", – сказал Зеленский.

Статус русского языка и УПЦ МП

У президента спросили, поддерживают ли американцы позицию государства-агрессора России относительно статуса русского языка и УПЦ МП в Украине.

Зеленский отметил, что украинская сторона формировала подход к этим вопросам в соответствии с международным правом и учитывая то, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим тем нормам, которые являются базовыми для ЕС.

"У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано согласно международному праву. Есть международное право – это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам согласно тому, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству – к тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, русский язык в Украине больше не входит в перечень языков, на которые распространяется режим поддержки и особой защиты. Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Европейской хартии региональных языков. Из документа изъяли русский и несуществующий молдавский языки.

