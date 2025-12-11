Полиция экстрадировала из Молдовы криминального авторитета, который 'присматривал' за СИЗО в Запорожье. Фото

Украинские правоохранители вернули в Украину фигуранта, известного в криминальной среде под прозвищем "Лекарь". Мужчина имел статус "смотрящего" за Запорожским следственным изолятором. Его подозревают в установлении преступного влияния и вымогательстве, за что могут присудить до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Как выяснили правоохранители, 37-летний житель Запорожья, имел несколько судимостей за тяжкие преступления.

По данным следствия, когда задержанный находился в изоляторе за покушение на убийство, вместе с сообщниками организовал схему давления на других арестованных, у которых требовали вернуть вымышленные долги. Даже после освобождения "Лекарь" продолжил влиять на ситуацию в учреждении.

Впоследствии мужчине изменили смягчили меру пресечения и сообщили о подозрении в установлении преступного влияния (ч. 2 ст. 255-1 УК Украины) и вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Тогда, чтобы избежать повторного ареста, "Лекарь" покинул подконтрольную Украине территорию. Через условную линию разграничения с временно оккупированной частью Запорожской области он добрался до России, а оттуда отправился в Польшу.

Мужчину объявили в международный розыск, после чего обвинительный акт в рамках специального досудебного расследования направили в суд. В мае фигуранта задержали в Молдове, где местные органы приняли решение об экстрадиции.

8 декабря в пункте пропуска в Одесской области задержанного официально передали украинской стороне. По состоянию на 11 декабря, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без нее.

