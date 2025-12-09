В Сумах на улице произошла стрельба, пострадали две несовершеннолетние девушки: все подробности

В Сумах вечером 9 декабря в Национальную полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Заливной. Правоохранителям о стрельбе сообщили две несовершеннолетние девочки, которые якобы из-за инцидента получили телесные повреждения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Раненых детей осматривают медики, отметили в полиции.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц", – сообщает полиция Сумщины.

В свою очередь очевидцы рассказывают, что на Заливной якобы стреляли из окон многоэтажного дома.

Считается, что неизвестные из одних окон стреляли по окнам другой квартиры, в которой подростки еще "с лета кошмарят" жителей дома своим шумным поведением. То есть, стрельбой хотели утихомирить этих подростков.

Так или иначе, выстрелы действительно были очень громкими, их услышали даже за несколько кварталов.

Как говорят очевидцы, именно из-за стрельбы девушки, которые связывались с правоохранителями, потеряли слух.

На видео ниже можно увидеть, как на месте происшествия работает следственно-оперативная группа райуправления полиции, а медики обследуют пострадавших.

