В Житомире СБУ и Нацполиция предотвратили теракт, который по заданию россиян готовила 16-летняя школьница: что известно. Фото

В Житомире СБУ и Нацполиция предотвратили теракт, который готовила 16-летняя школьница по заданию российских спецслужб. Взрывчатку удалось своевременно обезвредить, благодаря чему избежали человеческих жертв.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали подрывную деятельность врага и начали уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Что известно

Так, контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция разоблачили попытку взорвать самодельную бомбу в жилом микрорайоне Житомира.

К подготовке преступления российские спецслужбы пытались привлечь 16-летнюю девушку из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах. По материалам следствия, школьница получила от куратора из РФ задание прибыть в областной центр и проживать в арендованной квартире несколько дней.

Во время пребывания во временном помещении она должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство по инструкции врага, усилить его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Девушка также получила указание замаскировать бомбу под огнетушитель, оставить ее в парке и установить камеру для наблюдения.

Правоохранители своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили трагедию и задокументировали преступную деятельность. Сейчас продолжается расследование по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности всех причастных.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины регулярно фиксирует попытки российских спецслужб вербовать украинцев для поджогов, подрывов и сбора информации. Из предыдущих случаев известно, что подозреваемые устанавливали контакт через анонимные Telegram-каналы, где им предлагали "разовые задания" за денежное вознаграждение. На железнодорожную инфраструктуру разведка РФ давит систематически, пытаясь нарушить логистику и военные перевозки.

