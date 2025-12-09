Суд по делу Коломойского снова отменили: какая причина на этот раз

Во вторник, 9 декабря, суд Киева снова отменил заседание по делу Игоря Коломойского. На этот раз из-за состояния здоровья судьи.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Заседание должно было состояться в Шевченковском районном суде Киева в 13:15.

Причина переноса заседания

По словам Гончаренко, на этот раз заседание отменили по причине болезни судьи. Нардеп напомнил, что вчера, 8 декабря, заседание суда по делу Коломойского перенесли из-за неисправности автомобиля конвоя.

"Коломойский анонсировал, что хочет рассказать журналистам много интересной информации. И вот, снова заседание переносят. Совпадение?" – иронично отметил нардеп.

Что предшествовало

Напомним, ранее Игорь Коломойский анонсировал "большой разговор", пригласив в качестве свободных слушателей на свои ближайшие судебные заседания журналистов, представителей общественности и неравнодушных граждан.

8 декабря в Подольском суде Киева перенесли дату заседания по рассмотрению меры пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Конвой не доставил бизнесмена из СИЗО в суд из-за неисправности автомобиля.

До этого НАБУ и САП заявили о завершении следствия, открыв материалы дела Коломойского, где рассказали о завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.

Так стало известно, что банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем на счета еще двух компаний. В конце концов средства поступили на лицевой счет Коломойского.

Как сообщал OBOZ.UA, после срыва конвоирования в Подольский райсуд 8 декабря из-за "технических неисправностей" автомобиля конвоя, Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года.

