В рф з інвестиціями справжня біда. Біда, яку вже не можна приховати навіть в тенетах офіційної статистики.

Сезон поганих інвестиційних новин відкрив Росстат. За його інформацією інвестиції в основний капітал в рф у третьому кварталі впали на 3,1%. За 9 місяців 2025 року той же Росстат дав оцінку зростання інвестицій аж на 0,5%, що значно нижче за інфляцію та сигналізує про падіння реальних інвестицій.

Антимонопольний орган рф (ФАС) дозволив державній Транснафті підняти тарифи аж на 5,1%, що нижче інфляції. Раніше Транснафта волала про слабкий інвестиційний бюджет та необхідність будувати нафтові сховища. Втім, конфлікт з Сечіним та раптове самогубство одного з менеджерів Транснафти зробили цю державну компанію більш слухняною. Тож інвестиційного бюджету у Транснфати в 2026 році не буде.

"Порадував" на минулому тижні росіян і Росатом: він був чесним і просто заявив, що в нього немає коштів на прожекти з відновлювальної енергетики, хоча раніше такі плани були. При цьому, Росатом все ще залишається однією з небагатьох відносно стабільних компаній рф, принаймні по звітності.

Але справжній сюрприз відбувся 3 грудня, коли виплив лист уряду рф до путіна, в якому заперечувалась можливість будівництва Північно-Сибірської залізничної магістралі - ділянок від Нижньовартівська до Білого Яру та від Таштаголу до Урумчі в КНР. Причина зупинки проєкту – його висока вартість.

За оцінками російських урядовців, на ці клаптики залізниці потрібно було б витратити 50 трлн рублів. Для порівняння, планові доходи всього російського бюджету на 2026 рік складають 40 трлн рублів, половина з яких піде на війну в Україну та на російські спецслужби.

Тож подальша інтеграція рф з КНР стає дуже дорогою, просто непідйомною для рф, саме через зашморг військових та інших силових видатків рф.