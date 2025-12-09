Готовил бомбы для терактов в Черкасской области: в Украине бросили за решетку агента ФСБ

В Черкасской области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российских спецслужб, которого в начале года задержала Служба безопасности Украины во время закладки взрывчатки. Задержанный готовил серию поджогов и диверсий на объектах региональной инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщила СБУ, обнародовав материалы завершенного расследования в Telegram-канале. По данным ведомства, собранная доказательная база полностью подтвердила причастность задержанного к организации поджогов и подготовке терактов в Черкасской области.

Следствие установило, что 25-летнего жителя Смелянского района завербовали через Telegram-каналы во время поиска "быстрого заработка". Получив первое задание от куратора из ФСБ, он поджег кабельный шкаф связи на перегоне Укрзализныци. Для этого использовал легковоспламеняющуюся смесь и снял процесс на телефон, чтобы отчитаться российскому координатору.

После этого получил инструкции по изготовлению самодельной взрывчатой смеси. Он синтезировал ее из доступных компонентов, расфасовал в четыре пакета и спрятал в тайнике под мостом. Именно во время очередной закладки взрывчатки – более 4 кг, он и был задержан сотрудниками СБУ. Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за диверсию, незаконное изготовление взрывчатых веществ и их хранение в сговоре с представителями страны-агрессора. Расследование проводили СБУ в Черкасской области и прокуратура региона.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины регулярно фиксирует попытки российских спецслужб вербовать украинцев для поджогов, подрывов и сбора информации. Из предыдущих случаев известно, что подозреваемые устанавливали контакт через анонимные Telegram-каналы, где им предлагали "разовые задания" за денежное вознаграждение. На железнодорожную инфраструктуру разведка РФ давит систематически, пытаясь нарушить логистику и военные перевозки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!