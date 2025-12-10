Коломойский в суде заявил о покушении на Миндича в Израиле: что известно

В Израиле на украинского бизнесмена Тимура Миндича было совершено покушение. По его словам, преступники были арестованы, а сама попытка оказалась неудачной.

Во время инцидента тяжело ранили домработницу, но она выжила. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в суде.

Что известно

Украинский бизнесмен и фигурант дела НАБУ о хищении в "Энергоатоме" Тимур Миндич стал жертвой попытки покушения 28 ноября в Израиле.

По словам

Коломойского, преступники ошибочно попали в подсобное помещение, а не в дом Миндича, из-за чего попытка покушения не удалась. Во время инцидента пострадала домработница – ее тяжело ранили, однако она выжила.

Коломойский добавил, что с самим Миндичем он не общался, и пообещал рассказать детали покушения во время следующих судебных заседаний 11 или 12 декабря.

Что предшествовало

10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили о разоблачении схемы, которая позволяла посторонним лицам годами получать 10-15% от контрактов "Энергоатома", контролируя кадровые и финансовые решения. Контрагенты были вынуждены платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов.

Одним из фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич. Также известно, что в схему были вовлечены бизнесмен Александр Цукерман, экс-министр энергетики Герман Галущенко, экс-министр национального единства Алексей Чернышов, бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.

– На фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана наложили санкции. Им заблокируют активы, запретят переводить средства и лишат государственных наград.

– Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках спецоперации "Мидас" объявили о подозрении 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в том числе "Энергоатом". Пятеро участников группы уже задержаны.

