'У нас две несогласованные позиции': Зеленский рассказал, как продвигаются территориальные вопросы в мирных переговорах

Соединенные Штаты Америки видят, что ВСУ выходят с территории Донецкой области, и компромисс вроде бы в том, что российские силы не заходят туда. В то же время кто будет руководить "демилитаризованной зоной". в Вашингтоне не знают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Именно так глава государства охарактеризовал компромисс от Белого дома.

Что сказал Зеленский

По словам главы государства, пока это все оставляет немало вопросов. Поэтому разговор по этому поводу продолжается.

"Когда мы говорим о "свободной экономической зоне" и что там не может быть войск, потому что они на определенном расстоянии друг от друга, то, наверное, справедливо спросить: а если кто-то куда-то отходит с одной стороны, как хотят это от украинцев, то почему другая сторона войны не отходит на то же расстояние в другую сторону?", – заявил он, добавив, что есть вопросы и по менеджменту на этих территориях.

Президент сказал, что это точно не в интересах Украины, но надо продолжать разговор, пытаться найти ответы на все вопросы так, чтобы все было "более адекватно" ради справедливого компромисса.

На вопрос готов ли президент пойти на такое, Зеленский ответил, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины: или в формате выборов, или через референдум. Однако большинство зависит от действий ВСУ.

Также он отметил, что россияне не выйдут с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также с территории ЗАЭС.

"Россияне хотят оставлять себе станцию. Понятно, что мы против этого. И мы сказали, что если это так, то станция не будет работать. То есть у нас ключевых две несогласованные позиции – это территории Донетчины и то, что с этим связано, а также Запорожская АЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в мирном плане США не предусматривают требование к России оставить свои позиции на Донбассе для создания демилитаризованной зоны. Вместо этого американская сторона настаивает, чтобы украинские войска покинули свои позиции в Донецкой области.

