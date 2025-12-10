Ущерб почти на миллион: в Украине разоблачили схему продажи списанных военных кораблей. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц Министерства обороны Украины, которые организовали схему продажи списанных военных кораблей. Чиновники нанесли государству ущерб более чем на 900 тысяч гривен.

Видео дня

Кроме сотрудников Минобороны, в схеме участвовали представители уполномоченного предприятия ГСП "Укрспецторг". Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Подробности дела

Преступную схему разоблачили следователи полиции Киева совместно с СБУ. По данным следствия, чиновники организовали незаконную продажу шести морских судов, списанных с баланса Военно-морских сил ВСУ по причине неудовлетворительного технического состояния и устаревание.

Главный фигурант, будучи в должности начальника отдела утилизации военного имущества Минобороны и имея доступ к документам и процедурам списания, использовал служебное положение, чтобы обойти установленные правила утилизации списанного имущества. Чиновник создал условия для продажи судов конкретной коммерческой структуре. Речь идет о шести списанных кораблях, в их числе "Фастов", "Евпатория", "Борщов" и других.

План злоумышленников заключался в том, что вместо предусмотренной законодательством процедуры утилизации судов их искусственно перевели в самую низкую категорию для реализации как металлолом. После этого фигуранты обеспечили заниженную оценку стоимости кораблей и формальный конкурс, победителем которого заранее была выбрана конкретная частная фирма. Стоимость металла умышленно снизили в несколько раз по сравнению с рыночной, что дало возможность покупателю получить значительную экономическую выгоду.

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны всем трем участникам схемы следователи сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специальное антикоррупционное бюро) разоблачили организованную группу, которая завладела более 140 млн грн на восстановлении тепло- и водоснабжения в прифронтовых городах Донецкой области. В результате их действий жители остались без отопления и воды, а убытки государству составляют более 140 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!