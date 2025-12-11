Правила национального отбора

Видео дня

Действующая редакция

Участник соответствует требованиям этих Правил и гарантирует, что:

Далее текст на языке оригинала.

– не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо держави-агресора та/або тимчасово окупованими територіями та/або Республікою Білорусь, чи на території держави-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та після 24.02.2022 на території Республіки Білорусь і не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних(-ого) виступів(-у) як у період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати фіналу Конкурсу включно.

Пропонована редакція

Учасник відповідає вимогам цих Правил та гарантує, що він/вона:

….

– Після 24.02.2022 не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо держави-агресора та/або тимчасово окупованими територіями та/або Республікою Білорусь, чи на території держави-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України, на території Республіки Білорусь і не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних(-ого) виступів(-у) як у період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати фіналу Конкурсу включно.

– У разі, якщо Учасник у період після 15.03.2014 та до 24.02.2022 здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо держави-агресора та/або тимчасово окупованими територіями, чи на території держави-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України, він гарантує, що така діяльність не мала системного характеру, тобто виступи були поодинокими, не мали регулярної повторюваності та не були частиною організованої гастрольної або комерційної діяльності на території держави-агресора та/або тимчасово окупованими територіями. Перебування Учасника на території держави-агресора з метою таких виступів не перевищувало 20 днів упродовж календарного року.

– Публічно засудив збройну агресію проти України та окупацію територій України.

– Не здійснював жодних публічних дій, що виправдовують, визнають правомірною або заперечують збройну агресію проти України та окупацію територій України; спрямовані на розпалювання ненависті до Українського народу, його культури, державної мови чи національної ідентичності.

Під "публічними діями" у цих Правилах розуміються будь-які дії, висловлювання або матеріали, адресовані невизначеному колу осіб, у тому числі оприлюднені в Інтернеті, соціальних мережах, ЗМІ чи інших медіа.

– Після 15.03.2014 не здійснював пожертв, благодійної, спонсорської допомоги, іншої безоплатної передачі грошових коштів чи іншого майна на користь органів державної влади держави-агресора, юридичних та фізичних осіб, що діють в інтересах держави-агресора.

– Після 15.03.2014 не сплачував податків, зборів чи інших обов’язкових платежів до державного бюджету держави-агресора.

– Сплачує податки і збори в Україні (за наявності відповідного податкового резидентства чи обов’язку).

– Не здійснював після 24.02.2022 виїздів з території України всупереч встановленим законодавчим обмеженням.

…

Поданням заявки Учасник підтверджує та гарантує, що відповідає всім вимогам цього пункту, а також що жодна з обставин, передбачених у підпунктах пункту 4.6, не перешкоджає його допуску до участі у Відборі.

У разі виникнення сумніву щодо відповідності Учасника вимогам цього пункту, Суспільне зобов’язане надати Учаснику можливість подати письмові пояснення.