Охотилась на колонны ВСУ: СБУ задержала российскую информаторку, которая расставляла 'видеоловушки'. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности задержала очередную информаторку врага в Николаевской области. Она устанавливала "видеоловушки", с помощью которых передавала российским кураторам данные о перемещении украинской бронетехники вблизи линии фронта.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что шпионкой оказалась 26-летняя безработная из Николаева.

Что известно

Предательница устанавливала возле местных автомагистралей замаскированные смартфоны с дополнительным питанием и онлайн-доступом для российских спецслужбистов.

С помощью этих устройств враг мог в режиме реального времени отслеживать направления движения, виды техники, вооружений и ориентировочное количество личного состава украинских войск.

Также российская шпионка периодически объезжала на такси территорию областного центра и его окрестностей и отслеживала для оккупантов пункты базирования Сил обороны.

Кроме того, злоумышленница втиралась в доверие к украинским военным и выспрашивала у них информацию о расположении их подразделений.

По координатам информаторки российские захватчики планировали осуществить комбинированные авиаудары с использованием дронов, управляемых авиабомб и ракет.

Как установило расследование, задержанная попала во внимание российских спецслужбистов в телеграм-каналах по поиску легких заработков.

Какое наказание ожидает

Военная контрразведка СБУ разоблачила российскую шпионку, задокументировала ее преступления и задержала. Перед этим было демонтировано шпионское оборудование и проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У задержанной изъято два планшета и четыре смартфона, с которых она координировала свою разведывательную деятельность с российскими кураторами.

Агентке РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Санкции статьи предусматривают наказание лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

