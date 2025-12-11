Зміщення геополітичного акценту з європейського на азійський, або США і Китай: новий поділ світу

Лаври гітлера не дають спокою сильним світу цього. На відміну від фюрера, самотужки заволодіти світом ніхто не може. Ось і створюють нові конфігурації, щоб урвати собі ласий шматок пирога.

Ініціатором нового поділу світу виступають США. Його основний ворог - Китай - за новою схемою стає союзником. До них приєднуються росія, Індія й Японія.

Це не просто альтернатива семірці могутніх країн світу, з якої викинули росію, коли ще була G-8. Йдеться про зміщення геополітичного акценту з європейського на азійський.

Китай руками росії націлився на Європу. Америці теж Європа кісткою в горлі. Трамп ще не розуміє, що без європейських союзників Штатам теж рано чи пізно буде хана. Або ж вирішив ними пожертвувати, щоб довше протриматись, як це зробив з Україною.

Втім, як на мене, новоявлена п'ятірка геополітичних стратегів рано поставила хрест на Україні. Та й Європа не сказала свого останнього слова, не дивлячись на сепаратистів і колаборантів у її лавах. А сам трамп трошки витверізіє наступного року, коли в США не на його користь відбудуться проміжні вибори.