Труханов проиграл апелляцию по делу о гибели людей: мера пресечения останется без изменений

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Экс-мэр города остался под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. Труханова подозревают в служебной халатности из-за инцидента в Одессе 30 сентября, когда из-за ненадлежащей организации содержания и функционирования систем водоотведения погибли девять человек, в том числе ребенок.

Что решил суд

Прокуроры во время слушания настаивали на необходимости сохранения жесткой меры пресечения, обоснованно доказав тяжесть последствий инкриминируемого правонарушения и риски препятствования досудебному расследованию.

"По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно имеющихся процессуальных рисков", – говорится в сообщении от Генпрокуратуры.

Что предшествовало

Напомним, подозрение бывшему мэру Одессы вручили 28 октября. Ему инкриминируют служебную халатность из-за трагедии 30 сентября, когда из-за сильного ливня в Одессе погибли девять человек.

После масштабной стихии в городе подтопило десятки улиц, а системы водоотвода не выдержали нагрузки. Некоторые жители оказались в ловушке в затопленных авто и подземных переходах, что и привело к смертям.

Геннадий Труханов возглавлял Одессу с 2014 года. В прошлом году он потерял должность по решению суда, а в последние годы неоднократно фигурировал в уголовных производствах по злоупотреблениям и коррупционным схемам в мэрии города. Предыдущие дела завершались без вердиктов.

Также сообщалось, что арест Труханова вызвал беспокойство даже среди его давних оппонентов. По данным газеты The New York Times, немало одесситов считают доказательства о его российском паспорте сфабрикованными, и это породило опасения, что речь идет о более широкой попытке Офиса президента Украины избавиться от конкурента. Сам бывший мэр Одессы это тоже опроверг, заявив, что подаст апелляцию.

Как сообщал OBOZ.UA, по решению президента Украины Владимира Зеленского Труханова лишили украинского гражданства. Кроме него, без гражданства остались экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев и танцор балета Сергей Полунин.

