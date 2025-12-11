Главное (и фактически даже единственное!) препятствие в отношении принятия Украиной нового мирного плана Трампа, который приводит The Washington Post, заключается, если говорить откровенно, в том, что там требуется, так сказать, досрочный отход ВСУ из Донецкой области в ее админпределах - еще до того, как он все равно неминуемо произойдет (в связи с банальной нехваткой человеческого ресурса) вследствие военных факторов с потерей десятков тысяч украинцев, которые должны, таким образом, отдать свои жизни только лишь ради успокоения патриотических забронированных диванов - чтобы они согласились, что это была не зрада, это было честно, это, мол, было вынужденное постепенное отступление, нам за них не стыдно, вот теперь совсем другое дело, теперь всем довольны, ОК, благодарим, можно принимать (разрешаем), так что протестовать на Банковую уже не выйдем, всем спасибо.

