В Украину идут сильные морозы: синоптик предупредил об изменении погоды

В конце рабочей недели и на выходных погода в Украине может измениться. Синоптики прогнозируют существенное похолодание. В некоторых регионах возможен мокрый снег и морозы до -8 градусов. Ухудшение погоды будет происходить постепенно – температуры будут неуклонно снижаться, хотя приятным бонусом будут ясные солнечные дни.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

В конце рабочей недели на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, который придет из Европы. "Давление будет снижаться, влажность будет оставаться высокой, что в большинстве областей ночью и утром будет способствовать образованию туманов. Видимость будет в пределах 200-500 метров, поэтому водителям и пешеходам важно быть внимательными и осторожными. В утренние часы будет довольно темно", – предупредил синоптик.

В пятницу будет менее облачно, чем в предыдущие дни, возможны прояснения. "В восточных областях ожидаем также умеренный дождь с мокрым снегом, местами даже налипание мокрого снега. На дорогах будет образовываться гололедица. Ночью и утром на Закарпатье и в Карпатах местами будет образовываться туман", – сообщил Иван Семилит.

Что касается температурных значений, то большинство областей в течение следующих двух дней будет оставаться в тех же пределах - на юге страны температуры будут достигать до +11 градусов, на востоке несколько прохладнее: ночью -2... +3 градуса, а днем в 0... +5 градусов.

В субботу осадков будет меньше, "только в северных, центральных и восточных областях ночью местами будет пролетать небольшой дождь со снегом", – уточнил синоптик. В то же время будет происходить незначительное снижение температуры на северо-востоке и востоке страны. "Ожидаем на 0–5 градусов мороза, на остальной территории от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. На Закарпатье, Прикарпатье и южно-крайнем юге страны ночью 1–6 градусов тепла, в день +4... +9".

Однако, в воскресенье может быть еще большее похолодание – до -8 градусов. В ночные часы в целом по Украине синоптики ожидают -2... -8 градусов, а в дневные часы -4... +2 градуса. "В западных областях и на крайнем юге страны ночью около 0 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до +6 градусов". В этот день в северной части, восточных и некоторых центральных областях, а в понедельник в юго-восточной части страны ночью синоптики ожидают небольшой мокрый снег и снег. На остальной территории без осадков.

Как будет развиваться погодная ситуация в дальнейшем? По предварительным прогнозам, существенных осадков в Украине на следующей неделе не должно быть за счет антициклона, который царит над страной.

Детальный прогноз погоды в Украине по регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты до 15 декабря. Они демонстрируют изменение погоды в стране в сторону похолодания.

В пятницу, 12 декабря, в Украине будут преобладать "плюсовые" температуры. Только на Харьковщине ночью возможен небольшой мороз. В большинстве регионов ночные значения будут колебаться в пределах +3... +5 градусов. В дневные часы синоптики ожидают +6... +8 градусов, на Закарпатье и востоке страны несколько прохладнее, на юге теплее, до +9... +11 градусов.

В субботу, 13 декабря, почти в некоторых регионах ожидается похолодание, которое коснется, прежде всего, севера и востока страны. Ночные морозы до -3 градусов прогнозируют в восточных областях, однако, на большей части территории будут сохраняться положительные температурные показатели в пределах 0... +2 градуса. Теплее, до +5 градусов, ночью будет на западе и юге страны. Днем прохладнее всего будет на Харьковщине, до -3 градусов, теплее всего на западе и юге, до +8 градусов.

В воскресенье, 14 декабря, на большей части страны ожидается мокрый снег и ночные морозы до -8 градусов на востоке страны и до -5 градусов на севере. Однако, днем будут преобладать "плюсовые" температуры с максимумом на уровне +5... +7 градусов на западе и юге.

В понедельник, 15 декабря, осадки прогнозируют только на юге и юго-востоке страны. На остальной территории будет царить погода с прояснениями. Ночные морозы будут практически везде, кроме Закарпатья. Наибольшими морозы будут на востоке и севере страны, до -8 градусов. В дневные часы теплее всего будет на западе и юге, до +5... +7 градусов, прохладнее всего на востоке, до -3 градусов.