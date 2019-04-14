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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Мы никого не боимся!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

5.4тЧитать материал на украинском

Президент Петр Порошенко заявил, что готов ждать своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийском" до 15:00.

"Если Зеленский не придет сегодня, мы будем его приглашать каждый день!" – сказал он в своем обращении к украинцам перед тем, как зайти в зал для дебатов.

"Мы никого не боимся!" – заверил действующий президент. По словам Порошенко, он и его команда делают все для того, чтобы страна узнала правду.

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"Мы никого не боимся!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

Скриншот с видео

"Страна не хочет покупать кота в мешке. Страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего, который и дальше будет проводить движение Украины в ЕС и НАТО", – сказал Порошенко.

При этом он обратился к Зеленскому с требованием все-таки приехать на дебаты.

"Мы никого не боимся!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

Скриншот с видео

"Мы никого не боимся!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
Выборы Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
истеричка...как баба...впрочем животные...у вас мужиков нет ...одни бабы
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сидоров Андрей, о да, согласен. Ватоправославных питаров я и по-хуже называю.. А так все верно.
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0
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Весьмир уссыкается над шароварными выборами)
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2
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вованов вован
вованов вован
Пипец, прям аристократы, перчатки, секунданты, дуэльные пистолеты, моча и заранее написанные завещания. Клоуны.
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1
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