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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео

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На НСК "Олимпийском" 14 апреля, где выступил президент Украины Петр Порошенко, собрались около 20 тысяч людей.

OBOZREVATEL публикует эксклюзивные фотографии и видео с места события (чтобы посмотреть ролики, поскролльте страницу вниз).

Напомним, глава страны ждал своего оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 апреля.

Новости
"Підманула, підвела!" Порошенко спел Зеленскому прямо со сцены. Видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео

Во время выступления Порошенко зрителями было заполнено несколько отсеков, они скандировали: "Украина!" В толпе произошла небольшая давка. После окончания речи президент решил пофотографироваться с аудиторией.

Также присутствующие на "Олимпийском" вместе с Петром Порошенко спели национальный гимн Украины.

Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео
Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео

Напомним, действующий президент назвал своих претендентов на ключевые должности в правительстве.

Он также призвал Зеленского прийти в эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 15 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыНСК Олимпийскийфотографиивидео
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Прямо пастор свидетелей беспардонного обмана))) Порошенко, когда отчёт об обеспечении народу Украины конституционного права на власть будет, а, гарант? Может хватит паяца изображать и фигеле-мигеле устраивать? Где отчёт народу, кого ваше кодло народом считает и почему, ответы где?
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А почем билеты были, кто в курсе?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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