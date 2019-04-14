Порошенко сделал селфи и спел гимн на "Олимпийском": яркие фото и видео

На НСК "Олимпийском" 14 апреля, где выступил президент Украины Петр Порошенко, собрались около 20 тысяч людей.

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Напомним, глава страны ждал своего оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 апреля.

Во время выступления Порошенко зрителями было заполнено несколько отсеков, они скандировали: "Украина!" В толпе произошла небольшая давка. После окончания речи президент решил пофотографироваться с аудиторией.

Также присутствующие на "Олимпийском" вместе с Петром Порошенко спели национальный гимн Украины.

Напомним, действующий президент назвал своих претендентов на ключевые должности в правительстве.

Он также призвал Зеленского прийти в эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 15 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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