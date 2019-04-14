"Не дай Бог его выберут!" Порошенко объяснил возможное объединение с Зеленским

Украинские народные депутаты будут рассматривать вопрос создания коалиции с Владимиром Зеленским после того, как услышат реальные предложения от этого кандидата на пост президента.

Однако пока Зеленский своих планов не раскрывает. Таким образом кандидат и действующий президент Украины Петр Порошенко во время дебатов 14 апреля на НСК "Олимпийский" ответил на вопрос о том, будет ли он или его политсила сотрудничать с Зеленским в случае его победы на выборах.

Порошенко подчеркнул, что, по состоянию на 14:40, Зеленский на дебатах так и не появился.

Дебаты на НСК "Олимпийский" Скриншот

"Должен рассказать, как он (Зеленский. – Ред.) видит европейскую и североатлантическую интеграцию, как он видит первые направления реформ и продолжения реформ президента Порошенко, если, не дай Бог, он будет избран, но это выбор украинского народа и я буду его уважать", – подчеркнул президент.

Дебаты на НСК "Олимпийский" Скриншот

Порошенко заявил, что его беспокоит остановка европейской интеграции и интеграции в НАТО, чтобы вновь пойти на референдум, предложенный Зеленским.

"Народ определился. Народ имеет больше половины поддержки НАТО и почти две трети поддержки ЕС. Я считаю, что это сознательное оттягивание нашей дороги по возвращению к семье европейских народов", – сообщил Порошенко.

Он обратил внимание, что референдум будет, но когда вопрос поставят предметно, поскольку вступление в ЕС невозможно без референдума.

Дебаты на НСК "Олимпийский" Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский предложил провести референдум перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз.

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