"Победим Путина тотальным военным призывом!" У Зеленского отреагировали на скандальные листовки

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обвинила штаб оппонента Петра Порошенко в активном распространении неправдивых данных.

На странице "Команды Зеленского" в телегарм-канале заявили, что "власть каждый день показывает, что она готова абсолютно на все, чтобы удержаться на своем теплом прогретом месте".

"Символом управления Януковича стал памятник коррупции, символом действующего "гаранта" станет онлайн-библиотека черного пиара им. Петра Алексеевича! Власть готова разжигать ненависть внутри страны и распространять слухи между своими же гражданами", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский с женой

У Зеленского заявили, что решили создать "онлайн-библиотеку черного пиара им. Петра Алексеевича", чтобы показать "все черные технологии, которые использует действующая власть".

"Вы сейчас являемся свидетелями грязной политической PR-кампании страны. Очень хочется, чтобы участникам этой кампании было стыдно смотреть детям в глаза", - сказано в сообщении.

Также были продемонстрированы листовки, которые активно распространяются в Украине: Зеленского называют наркоманом и утверждают, что он якобы намерен провести "тотальный военный призыв".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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