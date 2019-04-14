"Встречи прекратились": Порошенко пояснил переговоры с Медведчуком

Кандидат на выборах президента Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что больше не проводит встречи с главой политсовета "За жизнь" и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
Он перестал это делать после того, как прекратился переговорный процесс об освобождении украинских военнопленных в России, сообщил Петр Порошенко во время своей речи на НСК "Олимпийский" 14 апреля.
"Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не представителем Украины. Он не представляет президента Украины и не будет", – подчеркнул Порошенко.
Он также отметил, что единственная функция Медведчука – это освобождение украинских пленных.
Петр Порошенко
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, 22 марта Виктор Медведчук и Юрий Бойко поехали в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
После этого Бойко и Медведчука подвергли острой критике и начали расследование правомерности их перелета.
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