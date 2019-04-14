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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Встречи прекратились": Порошенко пояснил переговоры с Медведчуком

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Кандидат на выборах президента Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что больше не проводит встречи с главой политсовета "За жизнь" и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Он перестал это делать после того, как прекратился переговорный процесс об освобождении украинских военнопленных в России, сообщил Петр Порошенко во время своей речи на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

"Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не представителем Украины. Он не представляет президента Украины и не будет", – подчеркнул Порошенко.

Новости
Тысячи киевлян пришли на стадион "Олимпийский", чтобы послушать выступление Порошенко

Он также отметил, что единственная функция Медведчука – это освобождение украинских пленных.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 22 марта Виктор Медведчук и Юрий Бойко поехали в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого Бойко и Медведчука подвергли острой критике и начали расследование правомерности их перелета.

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Персоны
Петр ПорошенкоВиктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
лоа Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Гдето тут ватный бот был, который своими глазами, сидя в ватном зажопинске, вчера видел Медведчука который от Пети выходил..
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ти рабинович мураев вилкул фирташ тарута новинский фукс ахметов и бойко шуфрич допа гепа бойко медведчук и другие-это предатели Украины и пособники террориста путина все они должны быть уничтожены-их крышует опг порошенко луценко аваков и оборотни в погонах и мантиях
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