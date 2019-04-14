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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не коты в мешке!" Порошенко назвал своих претендентов на ключевые должности в правительстве

3.9тЧитать материал на украинском

В случае своей повторной победы на президентских выборах в Украине кандидат Петр Порошенко будет предлагать оставить министров обороны и иностранных дел на своих должностях.

Такое предложение он сможет внести после проведения парламентских выборов, сообщил во время своего выступления на НСК "Олимпийский" кандидат и действующий президент страны Петр Порошенко.

"Все знают, кто при президенте Порошенко представляет дипломатию. Это глава МИД Павел Климкин и главный внешний советник Константин Елисеев. Вы их знаете, страна их знает, это не коты в мешке", – объяснил Порошенко.

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Также он сказал, что нынешний министр обороны Степан Полторак пользуется его полным доверием и доверием украинских воинов.

А вот все главы областных госадминистраций пойдут в отставку сразу после окончания выборов президента Украины.

Это произойдет независимо от того, какой кандидат победит, потому что это прописано в Конституции.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот

"Относительно губернаторов – будем поднимать лидеров объединенных общин. Больше того, сразу после выборов я буду инициировать изменения к Конституции, где должности глав областных администраций будут ликвидированы. Вместо них будут префекты", – заявил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Порошенко обратился к украинцам и заявил, что страна не хочет покупать кота в мешке. "Страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего, который и дальше будет проводить движение Украины в ЕС и НАТО", – сказал он.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Такой взрослый и так...истерит...как баба))тьфу
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Сидоров Андрей, украинцам не интересно твоё мнение, русаковская кака.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Путин Хуйло, САМ ДУРАК!
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Ибн Хабибулин, у тебя гугл переводчик поломался. По тексту видно, что ты русаковское чм*
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