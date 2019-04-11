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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Зеленского сбил грузовик": у Порошенко выложили провокационное видео

2.2тЧитать материал на украинском

В официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Проект в Telegram и Viber, который запустил действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко, подписал ролик "Зе Энд" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

За основу смонтированного видеосюжета взяли рекламный ролик Зеленского.

В предвыборном штабе Зеленского уже прокомментировали видео.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

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"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после. Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - заявили в штабе шоумена.

В оригинальном ролике Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал присоединяться к проекту "Европейское будущее Украины" в своих соцсетях.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Пеця сбил Зеленского за рулем Камаза чтобы повесить все на своего противника на выборах Путена, который на этом Камазе по Крымскому мосту ехал который качался а после начал разваливаца.
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