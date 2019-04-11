"Зеленского сбил грузовик": у Порошенко выложили провокационное видео

В официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Проект в Telegram и Viber, который запустил действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко, подписал ролик "Зе Энд" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

За основу смонтированного видеосюжета взяли рекламный ролик Зеленского.

В предвыборном штабе Зеленского уже прокомментировали видео.

Владимир Зеленский Скриншот

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после. Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - заявили в штабе шоумена.

В оригинальном ролике Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал присоединяться к проекту "Европейское будущее Украины" в своих соцсетях.

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