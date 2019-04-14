Дебати на НСК "Олімпійський": усі подробиці онлайн

На НСК "Олімпійському" 14 квітня о 14:00 може відбутися один із етапів дебатів кандидатів на пост глави держави у рамках передвиборної гонки. Як відомо, чинний президент Петро Порошенко раніше анонсував свою участь.

При цьому його опонент – шоумен Володимир Зеленський – поставив свою умову. Він наполягає на проведенні дебатів 19 квітня теж на стадіоні.

У штабі Порошенка відповіли, що їх кандидат готовий їхати на "Олімпійський" ще раз, у цей день, за умови, що час дискусії не співпадатиме з офіційним часом дебатів в ефірі "Суспільного".

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12:47 Біля стадіону також роздають скандальні провокаційні листівки проти Зеленського. Як відомо, раніше в його штабі конкурентів звинуватили в поширенні неправдивої інформації.

12:44 Автомобілісти влаштували пробіг на підтримку Порошенка.

12:30 Ще за кілька годин до приїзду Порошенко під НСК "Олімпійський" стягнули велику кількість поліції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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