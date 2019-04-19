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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы сказали, кто выиграл

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Мнение украинцев касательно того, кто победил на дебатах на НСК "Олимпийский" в Киеве 19 апреля – Петр Порошенко или Владимир Зеленский – разделились.

Таковы результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняло более 15,9 тысяч человек.

"Дебаты на "Олимпийском" завершились: кто выиграл?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

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Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов

47% читателей издания заявили, что выиграл Порошенко. 43% поддержали Зеленского. Еще 10% респондентов признались, что не смотрели дебаты.

Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы сказали, кто выиграл

Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы сказали, кто выиграл

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Опросы Обозревателя
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
дебатыНСК Олимпийскийполитика
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Таких дебатів, ще не було в АНАЛАХ ! Добре що ні хто не обмочився,і не показав АНАЛІЗИ !
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Тараненко Влад
Тараненко Влад
И это на порохоботском сайте такие показатели. А в народе вообще 80 на 20 где то соотношение.
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