Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы сказали, кто выиграл

Мнение украинцев касательно того, кто победил на дебатах на НСК "Олимпийский" в Киеве 19 апреля – Петр Порошенко или Владимир Зеленский – разделились.
Таковы результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняло более 15,9 тысяч человек.
"Дебаты на "Олимпийском" завершились: кто выиграл?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.
47% читателей издания заявили, что выиграл Порошенко. 43% поддержали Зеленского. Еще 10% респондентов признались, что не смотрели дебаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский", пояснив, что "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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