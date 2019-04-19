Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы сказали, кто выиграл

Мнение украинцев касательно того, кто победил на дебатах на НСК "Олимпийский" в Киеве 19 апреля – Петр Порошенко или Владимир Зеленский – разделились.

Таковы результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняло более 15,9 тысяч человек.

"Дебаты на "Олимпийском" завершились: кто выиграл?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

47% читателей издания заявили, что выиграл Порошенко. 43% поддержали Зеленского. Еще 10% респондентов признались, что не смотрели дебаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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