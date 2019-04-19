Дебати Зеленського і Порошенка: українці сказали, хто виграв

Думка українців щодо того, хто переміг на дебатах на НСК "Олімпійський" у Києві 19 квітня – Петро Порошенко чи Володимир Зеленський – розділилися.

Такими є результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяло понад 15,9 тисяч осіб.

"Дебати на "Олімпійському" завершилися: хто виграв?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

47% читачів видання заявили, що виграв Порошенко. 43% підтримали Зеленського. Ще 10% респондентів зізналися, що не дивилися дебати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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