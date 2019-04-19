Дебати Зеленського і Порошенка: українці сказали, хто виграв

Думка українців щодо того, хто переміг на дебатах на НСК "Олімпійський" у Києві 19 квітня – Петро Порошенко чи Володимир Зеленський – розділилися.
Такими є результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяло понад 15,9 тисяч осіб.
"Дебати на "Олімпійському" завершилися: хто виграв?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.
47% читачів видання заявили, що виграв Порошенко. 43% підтримали Зеленського. Ще 10% респондентів зізналися, що не дивилися дебати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський", пояснивши, що "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови та запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. Із шоуменом вдалося зв'язатися телефоном. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. У результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному".
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