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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати Зеленського і Порошенка: українці сказали, хто виграв

3.3тЧитати матеріал російською

Думка українців щодо того, хто переміг на дебатах на НСК "Олімпійський" у Києві 19 квітня – Петро Порошенко чи Володимир Зеленський – розділилися.

Такими є результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяло понад 15,9 тисяч осіб.

"Дебати на "Олімпійському" завершилися: хто виграв?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

Новини
Дебати Зеленського і Порошенка: найяскравіші цитати кандидатів

47% читачів видання заявили, що виграв Порошенко. 43% підтримали Зеленського. Ще 10% респондентів зізналися, що не дивилися дебати.

Дебати Зеленського і Порошенка: українці сказали, хто виграв

Дебати Зеленського і Порошенка: українці сказали, хто виграв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
дебатиНСК Олімпійськийполітика
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Таких дебатів, ще не було в АНАЛАХ ! Добре що ні хто не обмочився,і не показав АНАЛІЗИ !
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Тараненко Влад
Тараненко Влад
И это на порохоботском сайте такие показатели. А в народе вообще 80 на 20 где то соотношение.
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