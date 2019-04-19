"Прятался от повесток!" Порошенко резко раскритиковал Зеленского на дебатах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что шоумен Владимир Зеленский прятался от повесток в армию.

Об этом действующий глава государства сказал в ходе дебатов со своим оппонентом, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).

По словам действующего гаранта, готовность защищать Украину Зеленский должен был показать в 2014 году.

"Мы стоим перед внешними вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как он собирается исполнять функции верховного главнокомандующего?" - заявил Порошенко.

" Вы - не кот в мешке, вы - мешок!" - продолжил он.

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