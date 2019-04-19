"Прятался от повесток!" Порошенко резко раскритиковал Зеленского на дебатах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что шоумен Владимир Зеленский прятался от повесток в армию.
Об этом действующий глава государства сказал в ходе дебатов со своим оппонентом, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).
По словам действующего гаранта, готовность защищать Украину Зеленский должен был показать в 2014 году.
"Мы стоим перед внешними вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как он собирается исполнять функции верховного главнокомандующего?" - заявил Порошенко.
" Вы - не кот в мешке, вы - мешок!" - продолжил он.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".
Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.
Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.
8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".
10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.
11 апреля Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире, после чего шоумен озвучил окончательное решение – он придет на дебаты только 19 апреля.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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