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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ховався від повісток!" Порошенко різко розкритикував Зеленського на дебатах

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Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що шоумен Володимир Зеленський ховався від повісток в армію.

Про це чинний глава держави сказав під час дебатів зі своїм опонентом шоуменом Володимиром Зеленським, які проходять на НСК "Олімпійський" в Києві (відео дивіться тут).

За словами чинного гаранта, готовність захищати Україну Зеленський повинен був показати в 2014 році.

"Ми стоїмо перед зовнішніми викликами, які вимагають від президента мужності і сили, міжнародного досвіду. Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача?" - заявив Порошенко.

"Ви не кіт у мішку, ви - мішок!" - продовжив він.

"Ховався від повісток!" Порошенко різко розкритикував Зеленського на дебатах

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Об алкаша Петю вытирают ноги.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Чего ж это рошеновское чучело не послало своего сына через керченский пролив. А послало чужих сыновей?
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