"Ховався від повісток!" Порошенко різко розкритикував Зеленського на дебатах

Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що шоумен Володимир Зеленський ховався від повісток в армію.
Про це чинний глава держави сказав під час дебатів зі своїм опонентом шоуменом Володимиром Зеленським, які проходять на НСК "Олімпійський" в Києві (відео дивіться тут).
За словами чинного гаранта, готовність захищати Україну Зеленський повинен був показати в 2014 році.
"Ми стоїмо перед зовнішніми викликами, які вимагають від президента мужності і сили, міжнародного досвіду. Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача?" - заявив Порошенко.
"Ви не кіт у мішку, ви - мішок!" - продовжив він.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Порошенко і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів в телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів в президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.
11 квітня Зеленський і Порошенко влаштували перепалку в прямому ефірі, після чого шоумен озвучив остаточне рішення – він прийде на дебати тільки 19 квітня.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної суспільної телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00, щоб обидва кандидати змогли вчасно прибути до студії після їх "баттлу" на стадіоні. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участі в теледебатах на "Суспільному".
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