"Ховався від повісток!" Порошенко різко розкритикував Зеленського на дебатах

Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що шоумен Володимир Зеленський ховався від повісток в армію.

Про це чинний глава держави сказав під час дебатів зі своїм опонентом шоуменом Володимиром Зеленським, які проходять на НСК "Олімпійський" в Києві (відео дивіться тут).

За словами чинного гаранта, готовність захищати Україну Зеленський повинен був показати в 2014 році.

"Ми стоїмо перед зовнішніми викликами, які вимагають від президента мужності і сили, міжнародного досвіду. Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача?" - заявив Порошенко.

"Ви не кіт у мішку, ви - мішок!" - продовжив він.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!