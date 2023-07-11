В Вильнюсе стартует саммит НАТО: чего ждать Украине и какие дискуссии разгорелись по поводу гарантий безопасности

В Вильнюсе 11-12 июля стартует саммит стран НАТО, на котором Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс, а еще "обеспечения", что Запад будет продолжать поддерживать ее в военном плане. Именно это будет одним из главных вопросов встречи, однако натовские страны до сих пор не согласовали декларацию относительно предоставления Киеву гарантий безопасности.

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В то же время в столице Литвы ждут присутствия украинского лидера Владимира Зеленского, который накануне еще решал, ехать ли. О том, ждать ли Украине сейчас билета в НАТО и почему до сих пор среди государств-членов нет единодушия на этот счет, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что нужно знать о саммите НАТО

От этого саммита Североатлантического альянса Украина, по словам президента, ожидает получить четкие сроки вступления. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что там будет принято решение о долгосрочной помощи украинскому государству. А президент Литвы, принимающей стран-членов, Гитанас Науседа заявил, что лидерам удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

По информации издания The Washington Post, за считанные дни до саммита Запад до сих пор не пришел к согласию относительно того, что будет предлагать Украине.

В Офисе президента Украины повышали ставки, предупреждая, что Зеленский может и не найти время на посещение литовской столицы, если союзники не найдут "достаточно мужества" и не предоставят конкретику по ее будущему в НАТО.

Сам же президент говорил, что не хочет ехать в Вильнюс "ради развлечения". Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, пока она не станет членом блока. Все же накануне стало известно, что Зеленский прибудет в столицу Литвы, чтобы встретиться с лидерами военного альянса, в среду, 12 июля.

Почти готовые решения для Украины

Вместе с тем, проекты решений, которые для Киева подготовили союзники, не станут сюрпризом, ведь их объявили заранее. Так, члены НАТО встретят Украину в Вильнюсе многолетним или бессрочным пакетом помощи в размере €500 миллионов в год, чтобы ВСУ отходили от советских стандартов и осваивали натовские, усиливая свою взаимосовместимость с Альянсом. Де-факто, это уже медленно происходит, а дискуссии на саммите еще могут изменить эту сумму.

Еще один заранее известный результат – повышение структурно-политического уровня отношений между Украиной и Североатлантическим альянсом. Вместо Комиссии Украина-НАТО будет создана Рада, дебютное заседание которой пройдет в Вильнюсе. Это структурно более глубокое практическое сотрудничество, а еще обещает больше рычагов в руках Украины.

"Мы сможем вместе что-то делать, решать, консультироваться по всем вопросам, важным для нашей безопасности. Это приближает Украину к НАТО и предоставляет ей и всем нам инструмент для того, чтобы сотрудничать больше и укреплять связи между нами", – пояснил решениеСтолтенберг.

Кроме того, на саммите НАТО могут закрепить обязательства по безопасности перед Украиной, которые возьмут на себя в двустороннем порядке отдельные страны-члены. Этого хотел Зеленский, называя вильнюсскую встречу "хорошей площадкой" для их заключения.

Западные СМИ среди возможных гарантов называли четыре крупнейших и военно-мощных членов НАТО: Францию, Германию, Великобританию и США. По данным журналистов, долгосрочные договоренности могут включать в себя:

– обмен разведданными;

– ежегодная поставка современного вооружения;

– обучение украинских военных по стандартам НАТО;

– будущие шаги в этом направлении.

В общем, это все то, что происходит и сейчас, но с разницей в том, что обещания поддерживать Украину в дальнейшем закрепят на бумаге.

Устранение ПДЧ с пути Украины в НАТО

10 июля шесть отставных генералов стран НАТО призвали лидеров саммита Альянса в столице Литвы (Вильнюс) открыть для Украины конкретный путь к членству. В частности, "в ближайшее время", потому что это необходимо для гарантий мира во всей Европе.

Позже в этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что союзники уже достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины в Альянс.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также самый лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", – написал он в Twitter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал отмену ПДЧ для Украины, заявив, что ее присоединение к Альянсу состоится без этого этапа.

Кто за и против Украины в НАТО?

Издание Politico указало, что страны НАТО "в последнюю минуту" перед саммитом Альянса пытались завершить работу над декларацией по гарантиям безопасности для Украины. Небольшая группа государств блока вела "безумные переговоры" об определенных общих границах, к которым смогут присоединиться другие страны.

По состоянию на 10 июля 2023 г. вступление Украины в Североатлантический альянс формально поддерживали 23 страны-члены из 31, то есть государства, с которыми Киев подписал совместные декларации и заявления. Это Чехия, Бельгия, Черногория, Польша, Литва, Италия, Латвия, Исландия, Словения, Эстония, Словакия, Финляндия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Германия, Франция, Румыния, Канада, Испания, Болгария, Португалия, а также Швеция, которая в мае 2022-го вместе с Финляндией заявила о намерении вступить в Альянс, но пока этого не происходило из-за блокирования ее членства Турцией. Примечательно, что 10 июля Анкара дала согласие на вступление Швеции в НАТО – президент Раджеп Тайи Эрдоган заявил, что как можно скорее передаст протокол.

Что касается вступления Украины, пока декларативной поддержки не дали Албания, Греция, Люксембург, Северная Македония, Великобритания, США, Турция, Венгрия и Хорватия.

Глава МИД Украины все же заявил, что несколько важных для нашего государства и НАТО решений уже согласованы, и заверил, что по итогам саммита путь страны в военно-политический альянс точно станет короче. В частности, Кулеба подчеркнул, что на самом деле результат сверхважный, потому что раньше многие говорили, что этого не будет, но несмотря на все его удалось достичь Украине вместе с ближайшими партнерами.

Неожиданной стала откровенная оценка президента США Джо Байдена, который выразил убеждение, что Украина еще не готова к членству в НАТО. Он объяснил это двумя причинами: рисками увеличения масштабов войны с Россией и отсутствием единодушия между членами Альянса по присоединению к их семье Украины. Американский лидер считает, что нужно проложить путь, чтобы Украина могла получить право на вступление в НАТО. Сейчас этот процесс продолжается, в то время как США могут предоставить Украине такие же гарантии безопасности, которые получает Израиль. Речь идет о предоставлении военной и финансовой помощи, а также совместном производстве оружия.

Такую позицию Байдена подверг критике бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

"У президента все происходит наоборот. Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это еще отзовется в будущем", – написал он в Twitter.

Ранее писали, что Германия на саммите НАТО будет призывать союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности для нашей страны, а не на предложениях вступления, поскольку считает, что это может вовлечь Альянс в конфликт с Россией. Кроме этого, в Италии сделали категорическое заявление о сроках вступления Украины в НАТО. Министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что это станет возможным только после окончания войны с РФ.

Все же вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что Украина присоединится к НАТО независимо от того, получит ли приглашение вступить в блок на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. По ее убеждению, Киев точно не услышит в Вильнюсе нет, когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО.

Вильнюс превратили в крепость перед саммитом

Интересно, что в преддверии саммита Альянса столицу Литвы превратили в настоящую крепость. По данным Sky News, для защиты лидеров 40 государств-членов в ходе происшествия 16 союзников направили в страну около тысячи военнослужащих.

Испания привезла систему ПВО NASAMS, а Франция послала самоходные гаубицы Caesar и средства борьбы с беспилотниками (их также передала Британия). Кроме того, военные самолеты из Франции, Финляндии и Дании будут базироваться в Литве на время саммита.

"Было бы более чем безответственно покинуть наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран", – объяснил подобные меры президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до встречи лидеров НАТО на саммите в Вильнюсе, союзники по Альянсу достигли соглашения по военным региональным планам, в которых подробно описывается, как Организация будет реагировать на атаку со стороны России. Они сошлись во мнении, что при необходимости НАТО может немедленно начать бой.

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