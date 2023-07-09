Байден заявил, что Украина не готова вступить в НАТО: Волкер указал на серьезную ошибку

Президент США Джо Байден заявил, что Украина пока что не готова вступить в НАТО, а для рассмотрения этого вопроса нужно, чтобы война России против Украины закончилась. Бывший спецпредставитель Госдепа Курт Волкер не согласился с этой позицией, отметив: "Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готов принять Украину".

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Американский лидер прокомментировал вопрос расширения Альянса в интервью CNN. Оно было записано в преддверии поездки Байдена в Европу, которая будет включать в себя саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля. Отметим: европейская поездка президента США началась 9 июля с Великобритании.

Байден подчеркнул, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать обеспечивать Силам обороны Украины оружие и военную технику.

"Я не думаю, что в НАТО существует единодушие по поводу того, следует ли вводить Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны", – сказал политик.

Он напомнил о пятой статье военного блока, суть которой можно изложить так: нападение на одного члена НАТО – это нападение на НАТО в целом. Байден подчеркнул, что они "полны решимости защищать каждый дюйм территории", которая является территорией Альянса.

"Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если война продолжается, то мы все на войне", – сказал он. Глава Соединенных Штатов добавил, что если Украину примут в Альянс до окончания войны, то НАТО придется воевать с Россией.

Байден утверждает, что подробно обсудил с Зеленским этот вопрос. Он сказал украинскому президенту, что США будут продолжать обеспечивать безопасность и вооружение для Украины, как они делают это для Израиля, пока процесс присоединения к НАТО продолжается.

"Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО", – заявил Байден.

Президент США напомнил, что перед полномасштабной войной он отказался от требований кремлевского диктатора Владимира Путина об обязательстве не принимать Украину, потому что Альянс проводит "политику открытых дверей".

"Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию, понимаете, сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию и целый ряд других вопросов", – сказал Байден.

Волкер в свою очередь заявил, что такой подход может быть ошибкой. "У президента все происходит наоборот. Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готов принять Украину. И это еще аукнется в будущем", – написал дипломат в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июля заявлялось, что президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе. Если на нем не будет получено приглашение присоединиться к Альянсу, наша страна будет вынуждена "пересмотреть стратегию".

– Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов предположил, что ожидания украинцев по поводу результатов вильнюсского саммита не будут удовлетворены. Он пояснил, что видел черновики речей, которые политики готовят к мероприятию.

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