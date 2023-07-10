Мысли западных партнеров по поводу вступления Украины в НАТО расходятся. Некоторые страны поддерживают скорейшее присоединение нашего государства к блоку, а некоторые пытаются затянуть этот процесс. В понедельник, 10 июля, в Италии сделали категорическое заявление о сроках вступления Украины в НАТО.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что это станет возможным только после окончания войны с Москвой. Об этом сообщает La Repubblica.

"Я считаю, что правильный выбор – дать начать работать Совету Украина – НАТО, чтобы подготовить почву для будущего членства (Украина. – Ред.), которое обязательно должно состояться после войны", – заявил он накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Как известно, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, в ходе которого Украина хочет получить четкие гарантии безопасности и более четкую перспективу членства в Альянсе.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выступил со своим традиционным вечерним обращением накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Он заявил, что все страны блока понимают, что наша страна должна быть в Альянсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибудет в столицу Литвы, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому Украина стремится присоединиться. В Вильнюс Зеленский приедет в среду, 12 июля.

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