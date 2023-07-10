Столтенберг поддержал отмену ПДЧ на пути Украины в НАТО и сказал, когда страна получит приглашение в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал отмену плана действий по вступлению Украины в НАТО. Присоединение страны к Альянсу состоится без этого этапа.

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Приглашение союзники предоставят тогда, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям. Соответствующее заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой накануне Вильнюсского саммита (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение даже может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединению к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники "усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО". Это будет путем предоставления нашему государству многолетнего пакета поддержки и перехода ВСУ от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО.

По словам Генсека, украинская армия будет приведена в полную взаимосовместимость с войсками стран-членов Альянса.

"Также включаем поддержку в разминировании, горюче-смазочных материалах, медоборудовании. Увеличим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО", – добавил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет утвержден многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к Альянсу. Ожидается, что страны-члены оборонного союза подтвердят, что Украина вступит в НАТО. Также на саммите будет начат Совет Украина-НАТО, который усилит политические связи между Альянсом и нашим государством.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники НАТО достигли консенсуса относительно ускорения пути Украины в Альянс. Они договорились отменить План действий по членству для будущего вступления;

– издание Financial Times предположило, что во время саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля государства-члены могут подписать многостороннюю декларацию, касающуюся помощи Украине. Кроме того, Североатлантический альянс может повысить статус существующей комиссии НАТО-Украина до уровня совета;

– президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение войны в Украине может упростить процесс вступления нашего государства в НАТО. По этому поводу россияне в очередной раз устроили настоящую истерику.

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